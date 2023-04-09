Команда СКЖД «Локоматив» стала призёром хоккейного марафона

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В ледовых состязаниях приняли участие четыре команды, представляющие различные органы правопорядка и безопасности Ростовской области. Это команда СКЖД — «Локомотив», ГУ МЧС России по Ростовской области — «Огнеборец», команда правительства Ростовской области — «Крылья Ростова», команда прокуратуры Ростовской области — «Южный рубеж».
На катке царила атмосфера настоящего спортивного азарта. Хоккейные матчи порадовали болельщиков достойной и яркой игрой, слаженностью команд, честной борьбой и волей к победе.
У молодой команды СКЖД была большая и активная группа поддержки. В числе болельщиков «Локомотива» был и начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, который внимательно наблюдал за ходом игры. Команда «Локомотив» держала зрителей в напряжении, создавая опасные моменты.
Железнодорожники в каждом хоккейной баталии вели упорную борьбу до последних минут. По итогам всего хоккейного марафона «Локомотив» занял третье место.
Желаем команде железнодорожников не останавливаться на достигнутом и смело идти к новым спортивным вершинам!