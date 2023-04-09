Команда СКЖД «Локоматив» стала призёром хоккейного марафона



У молодой команды СКЖД была большая и активная группа поддержки. В числе болельщиков «Локомотива» был и начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, который внимательно наблюдал за ходом игры. Команда «Локомотив» держала зрителей в напряжении, создавая опасные моменты.