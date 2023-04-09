Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
17-летняя ростовчанка погибла от ударов молотком по голове. Девушку до смерти забил прямо на лестничной клетке сосед. Сообщается, что этому предшествовала перепалка между соседями.
«Рен ТВ» сообщает, что убийца задержан. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. В доме, где произошла трагедия, до сих пор работают правоохранительные органы.
Официальных же комментариев об инциденте от МВД и СК РФ по Ростовской области пока не поступало.
Ранее жителя Ростова задержали за убийство супруги молотком.