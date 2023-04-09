На трассе М-4 «Дон» недалеко от Каменска произошло массовое ДТП с участием КамАЗа, фуры и трех легковых авто. Из-за последствий аварии на дороге стал образовываться затор. Сейчас его длинна составляет 11 километров. Ситуацию осложняет и ремонт моста, проходящий неподалеку.