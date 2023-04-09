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Пробка на 11 километров появилась в районе массового ДТП на М-4 в Ростовской области

9 апреля 2023, 16:26
Фото: 1MI
Пробка образовалась на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в районе ДТП с участием пяти машин образовалась пробка, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

На трассе М-4 «Дон» недалеко от Каменска произошло массовое ДТП с участием КамАЗа, фуры и трех легковых авто. Из-за последствий аварии на дороге стал образовываться затор. Сейчас его длинна составляет 11 километров. Ситуацию осложняет и ремонт моста, проходящий неподалеку.

ДТП с участием пяти машин привело к гибели человека на трассе в Ростовской области
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Автомобилистам рекомендуют заранее продумывать свой маршрут, чтобы не потерять времени в пробке.

Напомним, в результате массового ДТП на трассе М-4 «Дон» погиб 40-летний водитель КамАЗ. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

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