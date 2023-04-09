Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
На трассе М-4 «Дон» недалеко от Каменска произошло массовое ДТП с участием КамАЗа, фуры и трех легковых авто. Из-за последствий аварии на дороге стал образовываться затор. Сейчас его длинна составляет 11 километров. Ситуацию осложняет и ремонт моста, проходящий неподалеку.
Автомобилистам рекомендуют заранее продумывать свой маршрут, чтобы не потерять времени в пробке.
Напомним, в результате массового ДТП на трассе М-4 «Дон» погиб 40-летний водитель КамАЗ. На месте происшествия работают правоохранительные органы.