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Пропавшего в Ростове после метели на М-4 «Дон» парня нашли в изоляторе

9 апреля 2023, 06:27
Фото: 1MI
Пропавшего в Ростове после метели парня нашли в изоляторе
Парня, пропавшего в Ростове сразу после метели в конце марта, удалось найти, сообщает Rostov.ру.

Парень обнаружился в камере изолятора временного задержания. Пока нет сведений, как он там оказался. Известно, только, что его задержание было законным.

Напомним, 24-летний Денис Сидоренко из поселка Знаменка Морозовского района стали разыскивать родственники и знакомые после того, как парень перестал выходить на связь сразу после метели, бушевавшей в конце марта.

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Сидоренко попал в многокилометровую пробку, которая образовалась на трассе М-4 «Дон» из-за сильного снегопада. Попав на следующий день в Ростов парень вышел на связь с родными. Однако потом он снова пропал.

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