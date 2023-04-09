Пропавшего в Ростове после метели парня нашли в изоляторе

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Парень обнаружился в камере изолятора временного задержания. Пока нет сведений, как он там оказался. Известно, только, что его задержание было законным.
Напомним, 24-летний Денис Сидоренко из поселка Знаменка Морозовского района стали разыскивать родственники и знакомые после того, как парень перестал выходить на связь сразу после метели, бушевавшей в конце марта.
Сидоренко попал в многокилометровую пробку, которая образовалась на трассе М-4 «Дон» из-за сильного снегопада. Попав на следующий день в Ростов парень вышел на связь с родными. Однако потом он снова пропал.