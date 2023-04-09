Ростовчанка рассказала следователям, что дети один раз увидели ее, принимающей наркотики и поинтересовались, что это. Тогда она решила, что им тоже нужно попробовать вещества. «Пусть лучше дома попробуют, под моим присмотром, а не на улице, непонятно с кем», — приводит ее слова «КП — Ростов-на-Дону». Совместное употребление веществ матерью и детьми продолжалось четыре месяца.