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Published Сегодня, 13:06

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Updated Сегодня, 13:07

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«Пусть лучше дома попробуют»: мать подсадила детей на наркотики в Ростовской области

9 апреля 2023, 13:06
Фото: 1MI
Жительница Ростовской области подсадила детей на наркотики

Жительница Ростовской области заставила своих детей употреблять наркотики

Жительница Ростовской области заставила своих детей-подростков вместе с ней употреблять наркотики, пишут СМИ.

В Ростовской области 36-летнюю местную жительницу подозревают в употреблении наркотиков вместе с собственными детьми. Женщина «подсадила» на дозу 16-летнюю дочь и 15-летнего сына.

Подозреваемая давно имела проблемы с запрещенными вещества и была даже судима за их хранение. Органы опеки пристально следили за женщиной и ее семьей.

Ростовчанка рассказала следователям, что дети один раз увидели ее, принимающей наркотики и поинтересовались, что это. Тогда она решила, что им тоже нужно попробовать вещества. «Пусть лучше дома попробуют, под моим присмотром, а не на улице, непонятно с кем», — приводит ее слова «КП — Ростов-на-Дону». Совместное употребление веществ матерью и детьми продолжалось четыре месяца.

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Ситуация вскрылась после очередной проверки органов опеки. Они взяли у детей анализы, в которых обнаружили запрещенные вещества.

Сейчас в отношении матери подростков возбуждено уголовное дело. Сама женщина сейчас находится под стражей и ограничена в родительских правах.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Ростовской области от отравления наркотиками погибли 187 дончан.

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#Наркотики#Дети#Алина Заярная#Преступность#Общество#Новости#Ростовская область
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