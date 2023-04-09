Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В Ростовской области 36-летнюю местную жительницу подозревают в употреблении наркотиков вместе с собственными детьми. Женщина «подсадила» на дозу 16-летнюю дочь и 15-летнего сына.
Подозреваемая давно имела проблемы с запрещенными вещества и была даже судима за их хранение. Органы опеки пристально следили за женщиной и ее семьей.
Ростовчанка рассказала следователям, что дети один раз увидели ее, принимающей наркотики и поинтересовались, что это. Тогда она решила, что им тоже нужно попробовать вещества. «Пусть лучше дома попробуют, под моим присмотром, а не на улице, непонятно с кем», — приводит ее слова «КП — Ростов-на-Дону». Совместное употребление веществ матерью и детьми продолжалось четыре месяца.
Ситуация вскрылась после очередной проверки органов опеки. Они взяли у детей анализы, в которых обнаружили запрещенные вещества.
Сейчас в отношении матери подростков возбуждено уголовное дело. Сама женщина сейчас находится под стражей и ограничена в родительских правах.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Ростовской области от отравления наркотиками погибли 187 дончан.