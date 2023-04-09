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Ростовчане смогут наблюдать первый весенний звездопад с 14 по 25 апреля

9 апреля 2023, 08:40
Фото: 1MI
Ростовчане смогут наблюдать первый весенний звездопад с 14 по 25 апреля
Ростовчане смогут наблюдать звездный дождь из потока Лириды с 14 по 25 апреля, об этом сообщает Rostov.ру со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией парка имени Горького Николая Дёмина.

Пик активности метеорного потока придется в этом году в ночь с 22 на 23 апреля. В эту ночь за час может «упасть» до 18-20 «звезд».

Как отметил специалист, поток «падающих звезд» может быть и более интенсивным. Такое уже наблюдалось. Так, 41 год назад интенсивность метеорного потока составила до 100 и более метеоров в час.

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Напомним, в прошлом году жители Ростовской области смогли увидеть метеорный поток Лириды с 16 по 25 апреля. А его пик пришелся в ночь на 22 апреля.

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