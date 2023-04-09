Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Пик активности метеорного потока придется в этом году в ночь с 22 на 23 апреля. В эту ночь за час может «упасть» до 18-20 «звезд».
Как отметил специалист, поток «падающих звезд» может быть и более интенсивным. Такое уже наблюдалось. Так, 41 год назад интенсивность метеорного потока составила до 100 и более метеоров в час.
Напомним, в прошлом году жители Ростовской области смогли увидеть метеорный поток Лириды с 16 по 25 апреля. А его пик пришелся в ночь на 22 апреля.