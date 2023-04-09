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Ростовские ученые придумали, как употреблять в пищу медуз

9 апреля 2023, 18:15
Фото: wikipedia.org
Ростовские ученые придумали, как можно приготовить медуз
При определенной обработке медуз можно будет употреблять в пищу, рассказали ростовские ученые из АзНИИРХ.

Ростовские ученые разработали способ приготовления медуз, благодаря которому их можно будет употреблять в пищу. Исследователи изучили способ приготовления медуз, используемый в странах Азии. Там медузу для приготовления обрабатывают поваренной солью и алюмокалиевыми квасцами. Последнее и насторожило ростовских ученых. Они говорят о том, что употребление такого количества алюминия не привычно для жителей России.

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В качестве альтернативы исследователи предложили использовать соли кальция и натуральных дубильных веществ. Это позволит не только сделать медузу более плотной, но и полезной.

Ранее эксперт Нечушкин объяснил, зачем в Ростовской области будут делать еду из медуз.

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#Алина Заярная#Еда#Медузы в Ростовской области#Животные#Наука#Ученые#Последние новости Ростова на сегодня
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