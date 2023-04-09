Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Ростовские ученые разработали способ приготовления медуз, благодаря которому их можно будет употреблять в пищу. Исследователи изучили способ приготовления медуз, используемый в странах Азии. Там медузу для приготовления обрабатывают поваренной солью и алюмокалиевыми квасцами. Последнее и насторожило ростовских ученых. Они говорят о том, что употребление такого количества алюминия не привычно для жителей России.
В качестве альтернативы исследователи предложили использовать соли кальция и натуральных дубильных веществ. Это позволит не только сделать медузу более плотной, но и полезной.
Ранее эксперт Нечушкин объяснил, зачем в Ростовской области будут делать еду из медуз.