Депутат Александр Бородай осудил блогеров, живущих за рубежом, но продолжающих получать деньги на российской рекламе и соотечественниках. Он отметил, что большая часть таких инфлюенсеров также поддерживают в спецоперации Украину и негативно высказываются о России. Некоторые даже собирают средства для помощи ВСУ.