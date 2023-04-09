Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Депутат Александр Бородай осудил блогеров, живущих за рубежом, но продолжающих получать деньги на российской рекламе и соотечественниках. Он отметил, что большая часть таких инфлюенсеров также поддерживают в спецоперации Украину и негативно высказываются о России. Некоторые даже собирают средства для помощи ВСУ.
Бородай назвал таких блогеров изменщиками Родины и призвал максимально ограничить их права. «Их нужно лишить как минимум способов заработка, а как максимум — лишить гражданских прав. Они не должны возвращаться в Россию», — заявил депутат.
Ранее Александр Бородай высказался о перемирии на Украине.