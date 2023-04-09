rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Изображение материала

Ростовский депутат Бородай предложил лишить заработков блогеров, работающих на ВСУ

9 апреля 2023, 11:29
Фото: Telegram-канал Александра Бородая
Александр Бородай
Российских блогеров, поддерживающих ВСУ, необходимо ограничить в правах и заработке, считает депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Александр Бородай осудил блогеров, живущих за рубежом, но продолжающих получать деньги на российской рекламе и соотечественниках. Он отметил, что большая часть таких инфлюенсеров также поддерживают в спецоперации Украину и негативно высказываются о России. Некоторые даже собирают средства для помощи ВСУ.

Ростовский депутат Бородай предрек отток добровольцев из зоны СВО
Узнать подробнее

Бородай назвал таких блогеров изменщиками Родины и призвал максимально ограничить их права. «Их нужно лишить как минимум способов заработка, а как максимум — лишить гражданских прав. Они не должны возвращаться в Россию», — заявил депутат.

Ранее Александр Бородай высказался о перемирии на Украине.

Читайте также:
Ростовский депутат Бородай оценил возможность перемирия на УкраинеРостовский депутат Бородай рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУРостовский депутат Александр Бородай заявил, что человеческие ресурсы Киева иссякают
#Виктория Прутковская#Спецоперация#Александр Бородай#Блогер#ВСУ#Общество#Политика#Новости#Ростовская область#Украина#Бородай
Подпишитесь
Тысячи жителей Ростовской области останутся без радио и телевидения с 10 апреля
Сегодня, 07:28
Пропавшего в Ростове после метели на М-4 «Дон» парня нашли в изоляторе
Сегодня, 06:27
Ростовчанин украл кофейный автомат
Сегодня, 05:26
В Ростовской области волонтеры объявили сбор крови для участников СВО
Вчера, 11:27
Военную технику заметили на дорогах Ростовской области 9 апреля
Сегодня, 07:13
«Быстро давали потомство»: откуда появились и как прижились белки в парках Ростова
Вчера, 06:16