Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
За прошедший месяц в Ростовской области и в других регионах России больше всего подорожал репчатый лук. Его цена взлетела на 34,2%. Также инфляции подверглись помидоры — они подорожали на 15,2%. На 13,7% поднялся в стоимости виноград. Также отмечено незначительное подорожание бананов, груш и огурцов.
Однако некоторые продукты, наоборот, подешевели. Например, на 4,9% меньше стали стоить лимоны. Свежие грибы упали в стоимости на 1,5%. Подешевели и крупы — в среднем на 2,7%.
Ранее экономист посчитал, что подорожает в Ростове из-за роста курса доллара и евро.