За прошедший месяц в Ростовской области и в других регионах России больше всего подорожал репчатый лук. Его цена взлетела на 34,2%. Также инфляции подверглись помидоры — они подорожали на 15,2%. На 13,7% поднялся в стоимости виноград. Также отмечено незначительное подорожание бананов, груш и огурцов.