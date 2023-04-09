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Стало известно, что подорожало больше всего в Ростовской области

9 апреля 2023, 11:50
Фото: 1MI
Стало известно, что больше всего подорожало в Ростовской области
Репчатый лук возглавил топ подорожавших продуктов в Ростовской области, пишут «Новые известия».

За прошедший месяц в Ростовской области и в других регионах России больше всего подорожал репчатый лук. Его цена взлетела на 34,2%. Также инфляции подверглись помидоры — они подорожали на 15,2%. На 13,7% поднялся в стоимости виноград. Также отмечено незначительное подорожание бананов, груш и огурцов.

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Однако некоторые продукты, наоборот, подешевели. Например, на 4,9% меньше стали стоить лимоны. Свежие грибы упали в стоимости на 1,5%. Подешевели и крупы — в среднем на 2,7%.

Ранее экономист посчитал, что подорожает в Ростове из-за роста курса доллара и евро.

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