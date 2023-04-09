Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Ростовстат рассказал о статистике занятий спортом в регионе. Выяснилось, что в Ростовской области в настоящее время работает более десяти тысяч спортивных объектов. Почти миллион жителей региона занимаются спортом в секциях или специальных группах.
Самым популярным видом спорта в Ростовской области является футбол. Второе место по востребованности занимает волейбол, а заключает тройку лидеров плавание. Также популярностью пользуются баскетбол и фитнес-аэробика.
Также в Ростовстате рассказали, что примерно каждый четвертый житель Ростовской области занимается спортом самостоятельно у себя дома.
Ранее стало известно, что самбо появится на уроках физкультуры в школах в Ростовской области.