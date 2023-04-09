rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Изображение материала

Стало известно, какой вид спорта больше всего любят ростовчане

9 апреля 2023, 10:22
Фото: 1MI
Стал известен самый популярный вид спорта у ростовчан
Самыми популярными видами спорта в регионе стали футбол, волейбол и плавание, сообщил Ростовстат.

Ростовстат рассказал о статистике занятий спортом в регионе. Выяснилось, что в Ростовской области в настоящее время работает более десяти тысяч спортивных объектов. Почти миллион жителей региона занимаются спортом в секциях или специальных группах.

Самым популярным видом спорта в Ростовской области является футбол. Второе место по востребованности занимает волейбол, а заключает тройку лидеров плавание. Также популярностью пользуются баскетбол и фитнес-аэробика.

На коньках до Таганрога: самые популярные виды спорта в дореволюционном Ростове
Узнать подробнее

Также в Ростовстате рассказали, что примерно каждый четвертый житель Ростовской области занимается спортом самостоятельно у себя дома.

Ранее стало известно, что самбо появится на уроках физкультуры в школах в Ростовской области.

Читайте также:
Министр спорта РФ прокомментировал допуск россиян к Олимпийским играмГлава МОК напомнил Украине, что спорт должен объединятьРостовская колясочница Наталья Семак пишет для газет и завоевывает награды в спорте
#Алина Заярная#Здоровье#Спорт#Футбол#Общество#Новости#ЗОЖ#Волейбол#Фитнес#Статистика#Ростовстат#Спортивные секции в Ростовской области
Подпишитесь
Тысячи жителей Ростовской области останутся без радио и телевидения с 10 апреля
Сегодня, 07:28
Пропавшего в Ростове после метели на М-4 «Дон» парня нашли в изоляторе
Сегодня, 06:27
Ростовчанин украл кофейный автомат
Сегодня, 05:26
В Ростовской области волонтеры объявили сбор крови для участников СВО
Вчера, 11:27
Военную технику заметили на дорогах Ростовской области 9 апреля
Сегодня, 07:13
«Быстро давали потомство»: откуда появились и как прижились белки в парках Ростова
Вчера, 06:16