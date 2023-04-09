Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
4 апреля гордума Таганрога отправила в отставку сити-менеджера Михаила Солоницина. Пост он покинул по собственному желанию, так как нашел новую работу. До этого отставку чиновника требовали как сами депутаты, так и горожане.
На место Солоницина, по информации 161.ру, будет назначен министр образования Ростовской области Андрей Фатеев. Чиновник якобы должен возглавить администрацию Таганрога уже в ближайшие дни.
По информации источников, идея назначить сити-менеджером Фатеева поддержана, в том числе и губернатором Василием Голубевым. Региональные власти устали от постоянных скандалов, связанных с Таганрогом.
Известно, что Фатееву 43 года. Он окончил Таганрогский государственный пединститут. Имеет два высших образования и кандидатскую степень.
Ранее политолог подробно рассказал, к чему привело Таганрог правление Михаила Солоницина.