rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Изображение материала

Стало известно, кто может стать сити-менеджером Таганрога после отставки Солоницина

9 апреля 2023, 15:39
Фото: Правительство Ростовской области
Министр образования Ростовской области Андрей Фатеев
Пост главы администрации Таганрога может занять нынешний министр образования Ростовской области Андрей Фатеев, пишут СМИ.

4 апреля гордума Таганрога отправила в отставку сити-менеджера Михаила Солоницина. Пост он покинул по собственному желанию, так как нашел новую работу. До этого отставку чиновника требовали как сами депутаты, так и горожане.

На место Солоницина, по информации 161.ру, будет назначен министр образования Ростовской области Андрей Фатеев. Чиновник якобы должен возглавить администрацию Таганрога уже в ближайшие дни.

По информации источников, идея назначить сити-менеджером Фатеева поддержана, в том числе и губернатором Василием Голубевым. Региональные власти устали от постоянных скандалов, связанных с Таганрогом.

Эксперт Михайлов рассказал, как изменится Таганрог после ухода Солоницина
Узнать подробнее

Известно, что Фатееву 43 года. Он окончил Таганрогский государственный пединститут. Имеет два высших образования и кандидатскую степень.

Ранее политолог подробно рассказал, к чему привело Таганрог правление Михаила Солоницина.

Читайте также:
Сити-менеджер Таганрога Солоницин обратился к горожанам после сообщения об отставкеСтали известны подробности увольнения сити-менеджера Таганрога Солоницина«Цирк покидает город»: жители Таганрога обрадовались отставке Михаила Солоницина
#Алина Заярная#Власть#Политика#Общество#Город#Таганрог#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич#Назначение#Отставки и назначения
Подпишитесь
Ростовский депутат Бородай предложил лишить заработков блогеров, работающих на ВСУ
Сегодня, 11:29
У мемориала павшим воинам в Ростове поставили портрет Владлена Татарского
Сегодня, 11:47
Ветер усилится до 23 метров в секунду с понедельника в Ростовской области
Сегодня, 10:42
Из Ростова в Мариуполь запустили автобус
Сегодня, 10:04
Двоих вооруженных грабителей из ЛНР разыскивают в Ростовской области
Сегодня, 09:51
«Быстро давали потомство»: откуда появились и как прижились белки в парках Ростова
Вчера, 06:16