Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Арбитражный суд Ростовской области оставил без рассмотрения иск, связанный со строительством Западной хорды. Его подавало АО по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов из Москвы.
Организация требовала отменить результаты торгов по подготовке строительства Западной хорды. Торги проводило министерство транспорта Ростовской области. Истца не устроило, что в 2022 году победителем этих торгов стала фирма «Т-Транс».
Однако на судебные слушания представители АО не явились. Суд пришел к выводу, что истец не заинтересовал в рассмотрении дела и поставил оставить заявление без рассмотрения.
Ранее сообщалось, что в Ростове под строительство Западной хорды вырубят около 870 деревьев.