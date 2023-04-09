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Суд отказал в рассмотрении жалобы на ход строительства Западной хорды в Ростове

9 апреля 2023, 17:04
Фото: 1MI
Арбитражный суд не стал рассматривать жалобу на строительство Западной хорды в Ростове
В Ростове не стали рассматривать жалобу на ход строительства Западной хорды, сообщили в Арбитражном суде области.

Арбитражный суд Ростовской области оставил без рассмотрения иск, связанный со строительством Западной хорды. Его подавало АО по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов из Москвы.

Организация требовала отменить результаты торгов по подготовке строительства Западной хорды. Торги проводило министерство транспорта Ростовской области. Истца не устроило, что в 2022 году победителем этих торгов стала фирма «Т-Транс».

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Однако на судебные слушания представители АО не явились. Суд пришел к выводу, что истец не заинтересовал в рассмотрении дела и поставил оставить заявление без рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Ростове под строительство Западной хорды вырубят около 870 деревьев.

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