Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Региональный центр информационных систем объявил конкурс на закупку комплекса средств криптографической защиты конфиденциальной информации. Это государственное учреждение занимается обеспечением информационной безопасности властей Ростовской области.
Уточняется, что компьютеры должны иметь защиту от хакерских атак. Также поставщик должен гарантировать их срок работы в течение, минимум, года. Он обязуется запустить компьютеры и дистанционно помогать пользователям в случае вопросов и неполадок.
Начальная стоимость контракта составляет 21 миллион рублей.
Ранее сообщалось, что приборами для измерения радиации оснастят часть МЧС в Ростовской области.