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Published Сегодня, 15:05

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Жители Ростова заявили о нашествии фазанов на город в апреле

9 апреля 2023, 15:05
Фото: wikipedia.org
Жители Ростова рассказали о нашествии фазанов
Ростовчане сообщили о нашествии фазанов на центр города, фото и видео с ними они публикуют в соцсетях.

Жители Ростова рассказали, что заметили на улицах города фазанов. Красивые птицы прогуливались в клумбах рядом с площадью Советов. В комментариях горожане пишут, что видели фазанов и в других частях города: «Я недавно около БСМП тоже видела», «На гребном канале сегодня видел одного», «В Александровке тоже бегают».

Охота на фазана разрешена на Дону
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«Всё застроили, рощи вырубили, куда им деваться!», «Голодные», «Быстро найдутся те, кто захочет убить их», — пишут озадаченные ростовчане.

Ранее RostovGazeta рассказала, откуда появились и как прижились белки в парках Ростова.

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#Виктория Прутковская#Животные#Соцсети#Птицы#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Фазаны в Ростове
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