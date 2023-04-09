Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Жители Ростова рассказали, что заметили на улицах города фазанов. Красивые птицы прогуливались в клумбах рядом с площадью Советов. В комментариях горожане пишут, что видели фазанов и в других частях города: «Я недавно около БСМП тоже видела», «На гребном канале сегодня видел одного», «В Александровке тоже бегают».
«Всё застроили, рощи вырубили, куда им деваться!», «Голодные», «Быстро найдутся те, кто захочет убить их», — пишут озадаченные ростовчане.
Ранее RostovGazeta рассказала, откуда появились и как прижились белки в парках Ростова.