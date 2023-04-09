Жители Ростова рассказали, что заметили на улицах города фазанов. Красивые птицы прогуливались в клумбах рядом с площадью Советов. В комментариях горожане пишут, что видели фазанов и в других частях города: «Я недавно около БСМП тоже видела», «На гребном канале сегодня видел одного», «В Александровке тоже бегают».