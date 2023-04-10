Уточняется, что автобус в Абхазию будет отправляться через день. В путь он будет отправляться в 16.05 мск с Главного автовокзала Ростова и прибывать на автовокзал Сухума в 09.30 мск. Таким образом, время в пути займет чуть больше 17 часов.