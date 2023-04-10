Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
27 апреля из Ростова отправится новый автобусный рейс в Сухум. Запуск приурочен, в том числе к началу майских праздников.
Уточняется, что автобус в Абхазию будет отправляться через день. В путь он будет отправляться в 16.05 мск с Главного автовокзала Ростова и прибывать на автовокзал Сухума в 09.30 мск. Таким образом, время в пути займет чуть больше 17 часов.
Накануне стало известно о запуске автобусного маршрута из Ростова в Мариуполь. Доехать туда можно за четыре часа. Стоимость билета на этот автобус составляет от 1,5 до 2,4 тысячи рублей.