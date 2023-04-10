«Я знаю, что раньше популярны были наци-скинхеды. Сейчас, насколько я знаю, таких нет, потому что за нацистские настроения можно оказаться за решеткой. Но само движение осталось, причем в корне мало что изменилось: мы тоже носим джинсы, берцы и кожанки. Только подтяжки вряд ли на ком-то увидишь сейчас. Музыка тоже тяжелая, но современная», - рассказывает Евгений.