Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Субкультура скинхедов зародилась еще в 60-е годы. Ростовский социолог культуры Дмитрий Черепанов рассказывает, что молодежное движение вышло из ямайской культуры, затем с мигрантами перекочевало в Англию и постепенно распространилось в Европе и Северной Америке.
«Агрессивность скинхедов объясняется тем, что в самом начале представители субкультуры были болельщиками. После неудачных для их команды матчей они устраивали драки на стадионах», — говорит Черепанов.
Хулиганский облик скинхедов, которые носили джинсы, куртки цвета хаки и берцы появился как раз для того, чтобы участники уличных драк могли быстро скрываться. А короткие стрижки «под ноль» — не дань армейскому образу жизни, а рабочая необходимость. Как объясняет социолог, скинхедами в основном была бедная молодежь, вынужденная работать в доках или на стройках. В длинные волосы пыль и грязь забивалась бы сильнее.
Дмитрий Черепанов добавляет, что движение скинхедов часто связывают с фашизмом. Ученый объясняет, что такое убеждение зародилось, когда в 70-е годы европейская молодежь разделилась на приверженцев правых и левых партий. При этом «правые» симпатизировали английским неофашистам, которые называли себя «Национальным фронтом». А левые боролись за права рабочих.
«Сейчас такому разделению нет места, потому что и тогда оно прожило достаточно недолго. Но тогда англичане популяризировали на ТВ скинхедов-расистов, «Национальный фронт» вербовал их в так называемых уличных солдат. Образ бритоголового жестокого парня-расиста, жадного до драк, прочно закрепился в умах обычных людей и особенно старшего поколения. С восстановлением британской экономики после войны конфликты закончились», - рассказал социолог.
По словам Черепанова в России первые скинхеды появились в начале 90-х годов. Причиной для появления радикального движения стал беспорядок в экономике страны, системе образования, безработице.
Корреспондент RostovGazeta пообщался с бывшим скинхедом Ильей Румянцевым, который принадлежал к субкультуре «бритоголовых», еще тогда, когда она считалась новинкой в СССР.
«У нас была банда, человек на 25. Кто постарше – ездили на мотоциклах, а мы, шестнадцатилетние, просто рассекали по городу в берцах и ветровках в любую погоду», - вспоминает Илья.
Он добавляет, что ростовские скинхеды, так же, как и все остальные, придерживались определенных убеждений. Так, настоящий скинхед должен быть патриотом, иметь образование, не быть расистом и работать.
«Мы выглядели как последние раздолбаи, наверное. Выбритые, про форму никто из нас как будто не слышал. Зато я всегда хватал пятерки по литературе и русскому, а мой друг в физике чуть ли не как учительница разбирался. И работали мы с 8 класса, правда в основном на каникулах», - рассказывает бывший скинхед.
Илья Румянцев, объяснил, что вышел из субкультуры, когда переехал на учебу в Краснодар.
На смену поколению скинхедов 20-го века пришли новые. Один из них Евгений Бельченко поговорил с корреспондентом RostovGazeta о том, чем живут современные «скины».
«Я знаю, что раньше популярны были наци-скинхеды. Сейчас, насколько я знаю, таких нет, потому что за нацистские настроения можно оказаться за решеткой. Но само движение осталось, причем в корне мало что изменилось: мы тоже носим джинсы, берцы и кожанки. Только подтяжки вряд ли на ком-то увидишь сейчас. Музыка тоже тяжелая, но современная», - рассказывает Евгений.
Он отметил, что новые скинхеды питают особую страсть к татуировкам. Однако все рисунки на их теле обязательно каким-то образом связаны с корнями субкультуры. Так, ласточки означают свободу, лавровые венки – власть и силу, иногда набивают цитаты из популярных среди скинхедов песен или обложки музыкальных альбомов.
«Очень часто бьют что-то связанное с Бобом Марли, он тоже был скинхедом», - говорит собеседник RostovGazeta.
Он добавил, что о берцах скинхедов сложилось много легенд. Одна из них связана со значением цвета шнурков. Якобы красные носят коммунисты и «левые», черные – аполитичные, белые – расисты, зеленые – экофашисты, коричневые – неонацисты, а голубые – геи.
«На самом деле это все бред. Не знаю, может, раньше что-то и значило, но сейчас всем все равно», - развеял миф Бельченко.
Евгений рассказал, что принцип «презирать расизм» соблюдается по сей день: среди ростовских скинов есть русские, армяне, узбеки, украинцы и представители других национальностей.
Драки, говорит скинхед, из их субкультуры никуда не ушли.
«Прохожих, честно, не бьем (смеется; прим. ред.), разборки только между своими бывают. По-честному, без оружия, на кулаках», - добавляет Бельченко.
По словам Евгения, в Ростове к скинхедам принадлежат не больше 300 парней и даже девушек. Все они разбились на группы от 10 до 30 человек и периодически силой выясняют, кто более влиятельный.
Ростовский психолог Маргарита Титова отметила, что в последние пять лет в России наметился тренд на рост радикализма в подростковой среде.
«Насколько я знаю, скинхеды – неоднородная субкультура, они делятся на подгруппы и у каждой отличное мировоззрение и ценности. Именно скинхеды, как члены якобы жестокой группировки подвержены различным вербовкам извне. Но тут, на мой взгляд, ситуация закольцована. Их хотят видеть жестокими, а они хотят быть нужными и потому становятся такими», - поясняет психолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему анимешники воюют с «оффниками» в Ростове и кто создал «ЧВК Редан».