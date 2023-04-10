Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
На сайте «Судьи-России» говорится, что Донченко появился на свет в 1974 году. В 2000 году президент России своим указом назначил его на пост судьи Ворошиловского районного суда на три года, а в 2004 году срок его полномочий продлили.
Судьей Ростовского областного суда Донченко стал с 2006 года. Теперь его кандидатуру Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на пост зампредседателя облсуда.
Ранее СМИ писали, что председателя суда и ее заместителя посадили под домашний арест в рамках уголовного дела и провели у них обыски. Издания уточняли, что это может быть связано с коррупционной схемой, но официального подтверждения этого не было.