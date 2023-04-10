rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Изображение материала

Что известно о Максиме Донченко, который может стать зампредом Ростовского облсуда

10 апреля 2023, 10:32
Фото: 1MI
Что известно о Максиме Донченко, который может стать зампредом Ростовского облсуда
На пост заместителя председателя Ростовского областного суда рекомендовали Максима Донченко. Что о нем известно и кем он раньше работал, в материале RostovGazeta.

На сайте «Судьи-России» говорится, что Донченко появился на свет в 1974 году. В 2000 году президент России своим указом назначил его на пост судьи Ворошиловского районного суда на три года, а в 2004 году срок его полномочий продлили.

Известный адвокат Астахов сравнил дело судей Ростовской области с Содомом и Гоморой
Узнать подробнее

Судьей Ростовского областного суда Донченко стал с 2006 года. Теперь его кандидатуру Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на пост зампредседателя облсуда.

Судьей Ростовского областного суда Донченко стал с 2006 года. Судьей Ростовского областного суда Донченко стал с 2006 года.
Судьей Ростовского областного суда Донченко стал с 2006 года.
Фото: cудьирoccии.рф

Ранее СМИ писали, что председателя суда и ее заместителя посадили под домашний арест в рамках уголовного дела и провели у них обыски. Издания уточняли, что это может быть связано с коррупционной схемой, но официального подтверждения этого не было.

Читайте также:
Известный адвокат Астахов сравнил дело судей Ростовской области с Содомом и ГоморойНа Дону расследуют дела коррумпированных судей, а в Ростове ищут доноров бойцам СВО
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Отставки и назначения#Назначение судей в Ростове#Судьи#Судьи в Ростове#Обыски#Обыски у судей#Обыски у ростовских судей#Обыски у судей в Ростове#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Обыски, аресты и отставки судей в Ростовской области в апреле 2023
Подпишитесь
«Белые шнурки — расисты, голубые — геи»: как возникла субкультура скинхедов в Ростове
Сегодня, 11:40
Потерпевший по делу о насилии военного ВСУ над людьми опознал его в суде в Ростове
Сегодня, 11:37
На 2,4 тысячи рублей приходится выживать в Ростове пенсионерке с котом из Мариуполя
Сегодня, 11:36
Из окна высотки в Ростове выпала 20 летняя девушка
Сегодня, 10:55
Власти Ростовской области учредят компанию для водных пассажироперевозок
Сегодня, 10:53