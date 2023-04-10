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Депутат Госдумы Водолацкий прокомментировал планы Киева ударить по Ростовской области

10 апреля 2023, 10:28
Фото: ministryofdefenceua/cc by/flickr.com
Депутат Госдумы Водолацкий прокомментировал планы Киева ударить по Ростовской области
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что после утечки документов от президента Украины Владимира Зеленского можно ожидать чего угодно, комментарием поделился портал РИА «Новости».

Напомним, на выходных стало известно, что в США произошла утечка значимых данных нацбезопасности, которые касались некоторых направлений внешней политики страны, в том числе, планов по вооружению и контрнаступлению Украины.

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В числе документов, появившихся в сети Интернет, упоминаются и планы Зеленского произвести удар по Ростовской области. Однако первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что эти данные могут быть «вбросом», тем не менее, он не советует соотечественникам недооценивать противника и степень его готовности к непредсказуемым действиям.

По словам депутата, от Владимира Зеленского можно ожидать все, что угодно, начиная от провокаций и заканчивая использованием запрещенного оружия.

«У него в голове может быть все что угодно: и по Ростовской области, по нашим подразделениям, которые находятся здесь уже 50-60 лет (нанести удар), и по другим территориям», — цитирует Виктора Водолацкого издание.

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