Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Напомним, на выходных стало известно, что в США произошла утечка значимых данных нацбезопасности, которые касались некоторых направлений внешней политики страны, в том числе, планов по вооружению и контрнаступлению Украины.
В числе документов, появившихся в сети Интернет, упоминаются и планы Зеленского произвести удар по Ростовской области. Однако первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что эти данные могут быть «вбросом», тем не менее, он не советует соотечественникам недооценивать противника и степень его готовности к непредсказуемым действиям.
По словам депутата, от Владимира Зеленского можно ожидать все, что угодно, начиная от провокаций и заканчивая использованием запрещенного оружия.
«У него в голове может быть все что угодно: и по Ростовской области, по нашим подразделениям, которые находятся здесь уже 50-60 лет (нанести удар), и по другим территориям», — цитирует Виктора Водолацкого издание.