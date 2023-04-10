В числе документов, появившихся в сети Интернет, упоминаются и планы Зеленского произвести удар по Ростовской области. Однако первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что эти данные могут быть «вбросом», тем не менее, он не советует соотечественникам недооценивать противника и степень его готовности к непредсказуемым действиям.