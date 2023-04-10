Депутат Андрей Картаполов рассказал ТАСС, что в скором времени Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Предполагается, что теперь уклонистам от призыва в армию будет приходить электронное уведомление с запретом на выезд из страны.