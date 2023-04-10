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Для уклонистов от службы в армии в Ростовской области могут ввести ограничения

10 апреля 2023, 17:27
Фото: 1MI
Для уклонистов в Ростовской области могут ввести ограничения

Уклонистам в Ростовской области могут запретить выезд и сделки с недвижимостью

В Ростовской области, как и по всей России, уклонистам от службы в армии могут запретить выезд и сделки с недвижимостью, сообщил депутат Андрей Картаполов.
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Армия РФ

Депутат Андрей Картаполов рассказал ТАСС, что в скором времени Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Предполагается, что теперь уклонистам от призыва в армию будет приходить электронное уведомление с запретом на выезд из страны.

Чтобы не попасть под действие ограничения, военнообязанный должен явиться в военкомат в течение двух недель с момента получения повестки.

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Отдельно оговаривается, что, помимо запрета на выезд, уклониста могут ограничить в вождении транспорта, продаже и покупке недвижимости, выдаче кредитов и многом другом.

Однако Картаполов заверил, что военнообязанный будет иметь право дистанционно оспорить эти решения в течение пяти дней.

Ранее в Ростовской области вынесли приговор парню, два года уклонявшегося от службы в армии.

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