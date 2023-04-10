Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Депутат Андрей Картаполов рассказал ТАСС, что в скором времени Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Предполагается, что теперь уклонистам от призыва в армию будет приходить электронное уведомление с запретом на выезд из страны.
Чтобы не попасть под действие ограничения, военнообязанный должен явиться в военкомат в течение двух недель с момента получения повестки.
Отдельно оговаривается, что, помимо запрета на выезд, уклониста могут ограничить в вождении транспорта, продаже и покупке недвижимости, выдаче кредитов и многом другом.
Однако Картаполов заверил, что военнообязанный будет иметь право дистанционно оспорить эти решения в течение пяти дней.
Ранее в Ростовской области вынесли приговор парню, два года уклонявшегося от службы в армии.