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Дорожные работы спровоцировали пробку длиной 15 км на М-4 «Дон»

10 апреля 2023, 14:07
Фото: donland.ru
Дорожные работы спровоцировали пробку длиной 15 км на М-4 «Дон»
В Ростовской области образовались серьезные заторы на трассе М-4 «Дон» в районе проведения дорожных работ, говорится на онлайн-картах.

Пробка образовалась после выезда из аэропорта Платов на трассу и продолжается на протяжении 10 километров. Кроме того, пятикилометровый затор есть и в обратном направлении, который начинается в районе Казачьего рынка.

На этих участках стоят значки, означающие проведение дорожных работ. В целом длина пробки превышает 15 километров.

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Ранее появилась информация, что в летний период, когда увеличится поток машин из-за туристов, приостановят работы по ремонту трассы, чтобы не провоцировать заторы.

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