Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Пробка образовалась после выезда из аэропорта Платов на трассу и продолжается на протяжении 10 километров. Кроме того, пятикилометровый затор есть и в обратном направлении, который начинается в районе Казачьего рынка.
На этих участках стоят значки, означающие проведение дорожных работ. В целом длина пробки превышает 15 километров.
Ранее появилась информация, что в летний период, когда увеличится поток машин из-за туристов, приостановят работы по ремонту трассы, чтобы не провоцировать заторы.
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