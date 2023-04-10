Известный адвокат Астахов сравнил дело судей Ростовской области с Содомом и Гоморой

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Несмотря на то, что слухи пока не получили подтверждения, о ситуации высказался знаменитый адвокат Павел Астахов, у которого на днях состоялась премьера собственного фильма «Содом. Кара Господня».
По словам адвоката, Содом и Гоморра не остались преданием прошлого на страницах Библии, а до сих пор находят отражение в жизни городов по всему миру. Исключением не стала и Ростовская область, на территории которой начали расследовать деятельность сотрудников сферы юстиции.
«Отдельный грех Содома был — это судьи, которые были абсолютно неправосудными. Их запомнили на века под прозвищами Лжец, Взяточник, Кровопийца. А что мы видим сегодня, какие решения выносятся? Вот на юге России чуть не всю судебную верхушку раз — и уличили во взятках», — заметил Астахов, намекая на ход расследования дела судей в Ростовской области.