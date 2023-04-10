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Известный адвокат Астахов сравнил дело судей Ростовской области с Содомом и Гоморой

10 апреля 2023, 09:54
Фото: Dmitry Rozhkov/cc by sa/wikimedia.org
Известный адвокат Астахов сравнил дело судей Ростовской области с Содомом
Известный адвокат Павел Астахов сравнил недавний скандал и обыски донских судей с библейским Содомом, об этом сообщил портал Е1.

Напомним, с начала апреля в Ростовской области стали распространяться слухи об обысках в домах донских судей, по информации источников, причиной расследования стала коррупция в судах региона и среди адвокатов.

Несмотря на то, что слухи пока не получили подтверждения, о ситуации высказался знаменитый адвокат Павел Астахов, у которого на днях состоялась премьера собственного фильма «Содом. Кара Господня».

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По словам адвоката, Содом и Гоморра не остались преданием прошлого на страницах Библии, а до сих пор находят отражение в жизни городов по всему миру. Исключением не стала и Ростовская область, на территории которой начали расследовать деятельность сотрудников сферы юстиции.

«Отдельный грех Содома был — это судьи, которые были абсолютно неправосудными. Их запомнили на века под прозвищами Лжец, Взяточник, Кровопийца. А что мы видим сегодня, какие решения выносятся? Вот на юге России чуть не всю судебную верхушку раз — и уличили во взятках», — заметил Астахов, намекая на ход расследования дела судей в Ростовской области.

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