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Министр транспорта Окунев раскритиковал «Автодор» за качество содержания М-4 «Дон»

10 апреля 2023, 09:24
Фото: ТГ канал avtodorgk
Министр транспорта Окунев раскритиковал «Автодор» за качество содержания М-4 «Дон»
Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев обвинил «Автодор» в ненадлежащем содержании трассы М-4 «Дон» по сравнению с другими регионами, об этом рассказали местные СМИ.

В последнее время от автомобилистов Ростовской области и гостей региона все чаще поступают жалобы на состояние трассы М-4 «Дон» и ремонтные работы, которое приводит к бесконечным пробкам на главной донской транспортной магистрали.

Портал Dоnnеws рассказал, что на последнем заседании глава Минтранспорта Ростовской области Владимир Окунев подверг резкой критике содержание трассы со стороны «Автодор». По словам замгубернатора, у него была возможность изучить и сравнить содержание М-4 «Дон» в Ростовской области, в Московской, Воронежской областях и Краснодарском крае. И по итогам этого сравнения, качество ремонта и уборка дорог в Ростовской области уступила всем другим регионам.

Пробка на 11 километров появилась в районе массового ДТП на М-4 в Ростовской области
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«Понятно, что есть вопрос к качеству», — уточнил Окунев«Понятно, что есть вопрос к качеству», — уточнил Окунев
«Понятно, что есть вопрос к качеству», — уточнил Окунев
Фото: donland.ru

«Понятно, что есть вопрос к качеству. Но почему хотя бы своевременно не исправить? Нам отвечают, что работы начнутся тогда-то. Но другие регионы начинают это делать раньше», — уточнил Окунев, добавив, что проблемой остаются и заваленные мусором павильоны.

Глава донского Минтранса недоумевает, почему управляющая компания одна, а отношение к подконтрольным транспортным объектам разное. По итогу, критику за содержание дорог получают донские власти, а не госкомпания, которая обслуживает дороги Ростовской области по остаточному принципу.

Ранее стало известно, что летом ремонт М-4 приостановят, чтобы избежать транспортного коллапса.

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