Министр транспорта Окунев раскритиковал «Автодор» за качество содержания М-4 «Дон»

Портал Dоnnеws рассказал, что на последнем заседании глава Минтранспорта Ростовской области Владимир Окунев подверг резкой критике содержание трассы со стороны «Автодор». По словам замгубернатора, у него была возможность изучить и сравнить содержание М-4 «Дон» в Ростовской области, в Московской, Воронежской областях и Краснодарском крае. И по итогам этого сравнения, качество ремонта и уборка дорог в Ростовской области уступила всем другим регионам.