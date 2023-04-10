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На 2,4 тысячи рублей приходится выживать в Ростове пенсионерке с котом из Мариуполя

10 апреля 2023, 11:36
Фото: 1MI
Беженка из Донбасса согласилась на лишения в Ростове-на-Дону из-за кота
Фельдшер из Мариуполя ухудшила свое материальное положение в Ростове из-за домашнего питомца, пишут СМИ.

Издание Rostov.Kp сообщило, что прибывшая из Мариуполя 65-летняя Светлана Глущенко не может проживать в пункте временного размещения из-за кота, так как с животными сюда нельзя. Она не смогла бросить своего питомца и решила снимать жилье на пенсию.

«Как я могла его бросить, когда мы вместе прятались от снарядов, делили кусочки хлеба и пережидали обстрелы в подвале», — рассказала собеседница.

В Ростовскую область въехало 4 миллиона беженцев с Донбасса в 2022 году
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Она добавила, что вначале не было денег на съем жилья и пришлось сдать в ломбард имеющиеся украшения. От голода ее спас рыбак, с которым она познакомилась — он подарил ей удочку и она стала ловить рыбу для себя и питомца.

«Пенсия у меня 12 тысяч рублей, при этом за квартиру приходится платить 9 600. Оставшееся уходит на еду и медикаменты», — рассказала Светлана Глущенко.

Напомним, что в Ростовскую область въехало 4 миллиона беженцев с Донбасса в 2022 году.

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