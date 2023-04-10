Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Издание Rostov.Kp сообщило, что прибывшая из Мариуполя 65-летняя Светлана Глущенко не может проживать в пункте временного размещения из-за кота, так как с животными сюда нельзя. Она не смогла бросить своего питомца и решила снимать жилье на пенсию.
«Как я могла его бросить, когда мы вместе прятались от снарядов, делили кусочки хлеба и пережидали обстрелы в подвале», — рассказала собеседница.
Она добавила, что вначале не было денег на съем жилья и пришлось сдать в ломбард имеющиеся украшения. От голода ее спас рыбак, с которым она познакомилась — он подарил ей удочку и она стала ловить рыбу для себя и питомца.
«Пенсия у меня 12 тысяч рублей, при этом за квартиру приходится платить 9 600. Оставшееся уходит на еду и медикаменты», — рассказала Светлана Глущенко.
Напомним, что в Ростовскую область въехало 4 миллиона беженцев с Донбасса в 2022 году.