Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал нанести удар по местам дислокации российских войск в Ростовской области. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы.
«В этом нет ничего удивительного. Попытки нанести удары по Ростовской области были. Все помнят ситуацию в Миллерово, в Новошахтинске. В том числе и в Саратовской области», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Политолог подчеркивает, что дроны эффективны только при массовом использовании, а такое количество беспилотников у противника нет.
Это, по его словам, подтверждает факт использования Украиной старых БПЛА, произведенных еще в годы СССР. А они, по мнению эксперта, сохранились в единичных экземплярах, и не особо эффективны.
«Другой вопрос заключается в том, что им обещают дать дальнобойное оружие. Сегодня это предмет спора. Да, Украина получила установки хаймерс. Но ракеты на дальние дистанции им не дали», — констатирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как депутат Госдумы Водолацкий прокомментировал планы Киева ударить по Ростовской области.