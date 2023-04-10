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Политолог Абросимов разъяснил заявления Украины об ударах по Ростовской области

10 апреля 2023, 12:21
Фото: mil.ru
Политолог Абросимов разъяснил заявления Украины об ударах по Ростовской области
Украина не может позволить себе массово применять беспилотники, в том числе и для заявленных ударов по Ростовской области, попросту потому, что их нет, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал нанести удар по местам дислокации российских войск в Ростовской области. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы.

«В этом нет ничего удивительного. Попытки нанести удары по Ростовской области были. Все помнят ситуацию в Миллерово, в Новошахтинске. В том числе и в Саратовской области», — отмечает Дмитрий Абросимов.

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Политолог подчеркивает, что дроны эффективны только при массовом использовании, а такое количество беспилотников у противника нет.

Это, по его словам, подтверждает факт использования Украиной старых БПЛА, произведенных еще в годы СССР. А они, по мнению эксперта, сохранились в единичных экземплярах, и не особо эффективны. 

«Другой вопрос заключается в том, что им обещают дать дальнобойное оружие. Сегодня это предмет спора. Да, Украина получила установки хаймерс. Но ракеты на дальние дистанции им не дали», — констатирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как депутат Госдумы Водолацкий прокомментировал планы Киева ударить по Ростовской области. 

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