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Потерпевший по делу о насилии военного ВСУ над людьми опознал его в суде в Ростове

10 апреля 2023, 11:37
Фото: slеdсоm.ru
Потерпевший по делу о насилии военного ВСУ над людьми опознал его в суде в Ростове
В Ростове-на-Дону продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении морпеха ВСУ Антона Чередника, материалы находятся в Южном окружном военном суде.

СМИ писали, что Чередника обвинили в насилии над мирными жителями в Мариуполе. Теперь на суд один из потерпевших опознал Чередника и рассказал, как все было.

«Мы со знакомым шли домой и встретили бойцов ВСУ, которые начали стрелять в воздух и заставили нас лечь. После этого военнослужащий стал общаться с моим другом и два раза выстрелил», — пишет ТАСС со ссылкой на слова потерпевшего.

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Издание пишет, что военнослужащий убил мужчину из-за неправильного произношения слов на украинском языке. Официальной информации об этом не было, она уточняется.

Ранее ростовский суд дал 6,5 лет мужчине за госизмену и попытку вступить в ряды ВСУ.

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