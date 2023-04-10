Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
СМИ писали, что Чередника обвинили в насилии над мирными жителями в Мариуполе. Теперь на суд один из потерпевших опознал Чередника и рассказал, как все было.
«Мы со знакомым шли домой и встретили бойцов ВСУ, которые начали стрелять в воздух и заставили нас лечь. После этого военнослужащий стал общаться с моим другом и два раза выстрелил», — пишет ТАСС со ссылкой на слова потерпевшего.
Издание пишет, что военнослужащий убил мужчину из-за неправильного произношения слов на украинском языке. Официальной информации об этом не было, она уточняется.
Ранее ростовский суд дал 6,5 лет мужчине за госизмену и попытку вступить в ряды ВСУ.