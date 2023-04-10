«Мы со знакомым шли домой и встретили бойцов ВСУ, которые начали стрелять в воздух и заставили нас лечь. После этого военнослужащий стал общаться с моим другом и два раза выстрелил», — пишет ТАСС со ссылкой на слова потерпевшего.