Праздник древонасаждения провели в ростовском экорайоне «Вересаево»

Всего в День древонасаждения совместно с «ЮгСтройИнвест» высажено 135 деревьев. Они будут расти и крепнуть на аллее к новому детскому саду, около спортивной площадки, а также в саду Победы, который также находится на территории школы. Идею увековечивания памяти о победах России поддержал и заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин. Он отметил, что такие традиции важны и требуют внимания людей всех поколений.