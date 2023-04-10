Праздник древонасаждения провели в ростовском экорайоне «Вересаево»

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Акция по озеленению экорайона «Вересаево» прошла в атмосфере праздника и дружбы. С энтузиазмом включились в работу будущие выпускники школы №22, самого большого среднего образовательного учреждения на Дону. Для посадки в открытый грунт были приготовлены саженцы липы.
Высадки были проведены совместно с застройщиком — группой компаний «ЮгСтройИнвест».
«Вот уже пятый год по инициативе генерального директора «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова мы поддерживаем добрую донскую традицию Дня древонасаждения. Вместе с учениками 22-й школы мы высадили молодые деревья. Это большой праздник для нас, и мы уверены, что такие мероприятия объединяют жителей донской столицы и делают наш город еще более уютным и комфортным», — считает директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.
Гостей праздничного субботника, который развернулся у школы №22, встречали музыкой, сладкими угощениями. Для участников Дня древонасаждения были подготовлены интерактивы. Юноши из первого выпускного в истории школы класса с большим удовольствием делали памятные снимки, делились яркими эмоциями с друзьями. С особым чувством они будут любоваться саженцами липы, высаженными своими руками под чутким руководством специалистов.
Всего в День древонасаждения совместно с «ЮгСтройИнвест» высажено 135 деревьев. Они будут расти и крепнуть на аллее к новому детскому саду, около спортивной площадки, а также в саду Победы, который также находится на территории школы. Идею увековечивания памяти о победах России поддержал и заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин. Он отметил, что такие традиции важны и требуют внимания людей всех поколений.
Примечательно, что День древонасаждения «ЮгСтройИнвест» отмечает новыми высадками в девятый раз. Деревья и целые рощи уже стали визитной карточкой микрорайонов компании. В том числе благодаря этому экорайон «Вересаево» получил в 2023 году федеральную награду ТОП-ЖК как лучший жилой комплекс Ростовской области.
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