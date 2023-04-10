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Президент Украины Зеленский хотел атаковать российские войска в Ростовской области

10 апреля 2023, 08:05
Фото: ministryofdefenceua/CC BY-SA 2.0/flickr.com
СМИ пишут о предложении Зеленского атаковать Ростовскую область
Президент Украины Владимир Зеленский предлагал атаковать российский войска, находящиеся на территории Ростовской области, сообщают СМИ.

РИА «Новости» пишет, что США якобы шпионили за Зеленским, а сейчас секретные документы на эту тему оказались в Сети. Издание уточнило, что в одном из отчетов американской разведки есть информация о планах президента Украины.

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«В отчете сказано, что Зеленский в конце февраля предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области. Это он хотел сделать при помощи беспилотников», — пишет издание.

Отмечается, что беспилотники предложили из-за того, что у Украины нет дальнобойного оружия. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее депутат Водолацкий призвал усилить группировку ПВО из-за украинских беспилотников в Миллерово.

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