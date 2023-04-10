Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
РИА «Новости» пишет, что США якобы шпионили за Зеленским, а сейчас секретные документы на эту тему оказались в Сети. Издание уточнило, что в одном из отчетов американской разведки есть информация о планах президента Украины.
«В отчете сказано, что Зеленский в конце февраля предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области. Это он хотел сделать при помощи беспилотников», — пишет издание.
Отмечается, что беспилотники предложили из-за того, что у Украины нет дальнобойного оружия. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее депутат Водолацкий призвал усилить группировку ПВО из-за украинских беспилотников в Миллерово.