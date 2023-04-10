Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Авария произошла в дневное время, когда водитель машины по неизвестной пока причине врезался в маршрутный транспорт. Это спровоцировало возгорание, которое удалось потушить.
Автомобиль серьезно пострадал, повреждения также есть и у автобуса в передней части. О пострадавших информации не поступало, не было и официальных комментариев от УГИБДД.
Ранее ДТП с участием пяти машин привело к гибели человека на трассе в Ростовской области. Подробности произошедшей аварии читайте по ссылке.