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Протаранившая рейсовый автобус легковушка загорелась в Шахтах

10 апреля 2023, 10:05
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Протаранившая рейсовый автобус легковушка загорелась в Шахтах
В Шахтах загорелся легковой автомобиль, которые врезался в рейсовый автобус, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в дневное время, когда водитель машины по неизвестной пока причине врезался в маршрутный транспорт. Это спровоцировало возгорание, которое удалось потушить.

Автомобиль серьезно пострадал, повреждения также есть и у автобуса в передней части. О пострадавших информации не поступало, не было и официальных комментариев от УГИБДД.

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