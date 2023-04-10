Психолог рассказала почему врут дети

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В интервью NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова отметила,что важно правильно общаться с детьми, не наказывать и не ругать, когда они делятся какими-то моментами из собственной жизни. Важно поддерживать детей, тогда, если наступит критическая ситуация, они будут искать поддержку у родителей, а не у других людей.
Иногда дети придумывают целые истории, в которых они попадают в неприятности или вынуждены постоять за себя. В этом случае родителям важно помочь ребенку «достичь успеха» и направить его в нужное русло.
Ребёнок может врать, чтобы создать так называемый ареал успеха. В этом случае важно помочь ему в достижении этого успеха. Необходимо направить талант в нужное русло. В случае успеха, у ребёнка будут реальные поводы для гордости.
Ранее эксперт рассказала, что в общении с подростками родителям важно не допускать конфликтных ситуаций – не критиковать и избегать ультиматумов. Часто родители забывают, что подростки уже не дети и в общении с ними нужно уважение и сочувствие.