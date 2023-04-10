Психолог рассказала почему врут дети

В интервью NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова отметила,что важно правильно общаться с детьми, не наказывать и не ругать, когда они делятся какими-то моментами из собственной жизни. Важно поддерживать детей, тогда, если наступит критическая ситуация, они будут искать поддержку у родителей, а не у других людей.