rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Психолог рассказала почему врут дети

10 апреля 2023, 11:18
Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что дети обманывают родителей, когда желают избежать наказания или пытаются произвести впечатление. Чтобы ребёнок не врал нужно выстраивать доверительные отношения.

В интервью NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова отметила,что важно правильно общаться с детьми, не наказывать и не ругать, когда они делятся какими-то моментами из собственной жизни. Важно поддерживать детей, тогда, если наступит критическая ситуация, они будут искать поддержку у родителей, а не у других людей.

Иногда дети придумывают целые истории, в которых они попадают в неприятности или вынуждены постоять за себя. В этом случае родителям важно помочь ребенку «достичь успеха» и направить его в нужное русло.

Ребёнок может врать, чтобы создать так называемый ареал успеха. В этом случае важно помочь ему в достижении этого успеха. Необходимо направить талант в нужное русло. В случае успеха, у ребёнка будут реальные поводы для гордости.

Ранее эксперт рассказала, что в общении с подростками родителям важно не допускать конфликтных ситуаций – не критиковать и избегать ультиматумов. Часто родители забывают, что подростки уже не дети и в общении с ними нужно уважение и сочувствие.

Подпишитесь
«Белые шнурки — расисты, голубые — геи»: как возникла субкультура скинхедов в Ростове
Сегодня, 11:40
Потерпевший по делу о насилии военного ВСУ над людьми опознал его в суде в Ростове
Сегодня, 11:37
На 2,4 тысячи рублей приходится выживать в Ростове пенсионерке с котом из Мариуполя
Сегодня, 11:36
Из окна высотки в Ростове выпала 20 летняя девушка
Сегодня, 10:55
Власти Ростовской области учредят компанию для водных пассажироперевозок
Сегодня, 10:53
Что известно о Максиме Донченко, который может стать зампредом Ростовского облсуда
Сегодня, 10:32