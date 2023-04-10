Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Поручение также касается властей Крыма и Севастополя, соответствующая работа должна быть проведена поэтапно. Властям необходимо сократить разницу в доходах местных жителей и населения других российских регионов, в том числе Ростовской области.
Уже назначены ответственные, в том числе председатель правительства России Михаил Мишустин. Доложить о проведенной работе необходимо будет 1 сентября, а далее каждые полгода.
Ранее появилась информация, что зарплаты на крупных предприятиях в Ростове выросли до 59 тысяч рублей к 2023 году. Также стало известно, что средняя зарплата в Ростове составила 48,5 тысячи рублей.