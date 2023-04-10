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Путин поручил сократить разницу доходов в Крыму и Ростовской области

10 апреля 2023, 15:02
Фото: 1MI
Путин поручил сократить разницу доходов в Крыму и Ростовской области
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны принять меры по сокращению разницы между доходами в Крыму и Ростовской области, говорится на сайте Кремля.

Поручение также касается властей Крыма и Севастополя, соответствующая работа должна быть проведена поэтапно. Властям необходимо сократить разницу в доходах местных жителей и населения других российских регионов, в том числе Ростовской области.

Уже назначены ответственные, в том числе председатель правительства России Михаил Мишустин. Доложить о проведенной работе необходимо будет 1 сентября, а далее каждые полгода.

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Ранее появилась информация, что зарплаты на крупных предприятиях в Ростове выросли до 59 тысяч рублей к 2023 году. Также стало известно, что средняя зарплата в Ростове составила 48,5 тысячи рублей.

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