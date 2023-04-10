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РЭО готовится к проведению акции по переработке старой одежды в Петербурге

10 апреля 2023, 15:18
Фото: piqsels.com
В Санкт-Петербурге при участии Российского экологического оператора и фонда «Второе дыхание» проведут акцию по сбору текстильных отходов «Чистое будущее. Войди в историю устойчивой моды». Ее суть заключается в сдаче старой одежды на переработку.

Студенты-дизайнеры академии Штиглица подготовят модную коллекцию с использованием такой одежды. Акция будет проходить в Петербурге с 10 апреля по 10 мая, а модный показ состоится на Невском международном экологическом конгрессе (НМЭК).

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Невский международный экологический конгресс, который пройдет в мае в Петербурге, входит в число самых важных мероприятий для отрасли по обращению с ТКО. В РЭО подготовили ряд мероприятий, в частности показ апсайклинг-коллекции одежды из отходов, который отвечает принципам экономики замкнутого цикла, суть которой заключается в том, что отход становится полезным ресурсом и возвращается в оборот. Об этом пишет gorod55.ru.

В Петербурге будет работать несколько точек приема ненужной одежды, где будут установлены специальные боксы. Горожане смогут избавиться от старого домашнего текстиля, аксессуаров, сумок и обуви, а также от изделий из кожи и меха. Вещи должны быть в хорошем состоянии и не иметь загрязнений. С информацией об акции можно ознакомиться на портале РЭО: https://reo.ru/greenfashion.

Дмитрий Бойко, PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора, рассказал, что переработанные вещи, оказавшись в коллекции, обретут новую жизнь. Модный показ состоится в рамках НМЭК 25 мая. Те отходы текстиля, которые не будут использованы в показе, направят на переработку.

Также РЭО продемонстрирует на НМЭК документальный фильм об экономике замкнутого цикла, созданный при участии Первого канала. Кроме того, при поддержке галереи «Триумф» и арт-кластера «Таврида» состоится выставка, посвященная теме экологии и отходов. В 50 субъектах страны пройдут субботники «Убери за собой». Также в рамках НМЭК откроется молодежная мастерская переработки «Зеленый фургон», а под эгидой всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» будет проведен забег.

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