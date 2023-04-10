РЭО готовится к проведению акции по переработке старой одежды в Петербурге

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Невский международный экологический конгресс, который пройдет в мае в Петербурге, входит в число самых важных мероприятий для отрасли по обращению с ТКО. В РЭО подготовили ряд мероприятий, в частности показ апсайклинг-коллекции одежды из отходов, который отвечает принципам экономики замкнутого цикла, суть которой заключается в том, что отход становится полезным ресурсом и возвращается в оборот. Об этом пишет gorod55.ru.