Самому Меркурию в пандемию тяжелее всего давалось отсутствие общения. Также митрополиту было сложно говорить людям, не приходить в храм. «Можете себе представить, что я как архиерей говорил, подождите, воздержитесь некоторое время, поберегите свою жизнь. Мне это было очень сложно сказать», — заявил архиерей.