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Ростовский митрополит Меркурий рассказал, как отговаривал людей ходить в храм

10 апреля 2023, 12:36
Фото: rostoveparhia.ru
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, как отговаривал людей ходить в храм
Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для священнослужителей, поделился Ростовский митрополит Меркурий.

Ростовский митрополит Меркурий заявил, что пандемия коронавируса стала одним из самых сложных испытаний для Церкви. По словам священника, болезнь породила разобщенность, тревогу и страх. Главной задачей для служителей было сохранить трезвый рассудок.

Однако многие, наоборот, ударялись в крайности: игнорировали требование социальной дистанции и изоляции. Например, некоторые прихожане продолжали устраивать встречи в храмах. Такие инциденты приводили к заражению как самих священников, так и мирян.

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Самому Меркурию в пандемию тяжелее всего давалось отсутствие общения. Также митрополиту было сложно говорить людям, не приходить в храм. «Можете себе представить, что я как архиерей говорил, подождите, воздержитесь некоторое время, поберегите свою жизнь. Мне это было очень сложно сказать», — заявил архиерей.

Ранее Донской митрополит Меркурий призвал священников любить людей.

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