Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Ростовский митрополит Меркурий заявил, что пандемия коронавируса стала одним из самых сложных испытаний для Церкви. По словам священника, болезнь породила разобщенность, тревогу и страх. Главной задачей для служителей было сохранить трезвый рассудок.
Однако многие, наоборот, ударялись в крайности: игнорировали требование социальной дистанции и изоляции. Например, некоторые прихожане продолжали устраивать встречи в храмах. Такие инциденты приводили к заражению как самих священников, так и мирян.
Самому Меркурию в пандемию тяжелее всего давалось отсутствие общения. Также митрополиту было сложно говорить людям, не приходить в храм. «Можете себе представить, что я как архиерей говорил, подождите, воздержитесь некоторое время, поберегите свою жизнь. Мне это было очень сложно сказать», — заявил архиерей.
Ранее Донской митрополит Меркурий призвал священников любить людей.