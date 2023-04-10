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СМИ сообщили о новом главе Управления судебного департамента Ростовской области

10 апреля 2023, 17:46
Фото: 1MI
Оксана Загородняя стала и.о. главы Управления судебного департамента Ростовской области
Оксана Загородняя стала исполняющим обязанности главы Управления судебного департамента Ростовской области, сообщаете «АиФ».

Издание со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области пишет, что исполняющим обязанности начальника Управления судебного департамента региона назначена Оксана Загородняя. Ранее этот пост занимал начальник Загородней — Андрей Рощевский. Сейчас он заключен под стражу в рамках «дела судей».

В самой пресс-службе судов информацию о назначении Загородней корреспонденту RostovGazeta не подтвердили.

Начальник судебного департамента Ростовской области Рощевский арестован до 28 мая
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Известно, что Загородняя работает в управлении с 1998 года. Она дослужилась до должности начальника отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов. Заместителем начальника департамента Загородняя стала четыре года назад.

Ранее RostovGazeta рассказала о Максиме Донченко. Он может стать зампредом Ростовского облсуда.

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