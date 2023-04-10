Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Издание со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области пишет, что исполняющим обязанности начальника Управления судебного департамента региона назначена Оксана Загородняя. Ранее этот пост занимал начальник Загородней — Андрей Рощевский. Сейчас он заключен под стражу в рамках «дела судей».
В самой пресс-службе судов информацию о назначении Загородней корреспонденту RostovGazeta не подтвердили.
Известно, что Загородняя работает в управлении с 1998 года. Она дослужилась до должности начальника отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов. Заместителем начальника департамента Загородняя стала четыре года назад.
Ранее RostovGazeta рассказала о Максиме Донченко. Он может стать зампредом Ростовского облсуда.