В Ростове уголовное дело возбудили в отношении 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в жестоком убийстве своей 17-летней соседки. Трагедия произошла ночью 8 апреля в доме на бульваре Комарова. Мужчина был раздражен шумом в соседней квартире. Вооружившись молотком и ножом, он пошел выяснять отношения с соседями. Дверь ему открыла 17-летняя девушка. В ходе перепалки мужчина несколько раз ударил ее.