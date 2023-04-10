Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В Ростове уголовное дело возбудили в отношении 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в жестоком убийстве своей 17-летней соседки. Трагедия произошла ночью 8 апреля в доме на бульваре Комарова. Мужчина был раздражен шумом в соседней квартире. Вооружившись молотком и ножом, он пошел выяснять отношения с соседями. Дверь ему открыла 17-летняя девушка. В ходе перепалки мужчина несколько раз ударил ее.
От полученных травм девушка скончалась на месте. Прибывшие на место происшествия полицейские оперативно задержали убийцу.
Сообщается, что от дачи показаний он отказался, воспользовавшись конституционным правом хранить молчание.
Расследование продолжается.
Ранее жителя Ростова задержали за убийство супруги молотком.