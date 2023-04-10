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Published Сегодня, 15:27

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Стали известны подробности жуткого убийства соседом 17-летней девушки в Ростове

10 апреля 2023, 15:27
Фото: 1MI
Мужчина насмерть забил молотком свою 17-летнюю соседку в Ростове

В Ростове мужчина убил 17-летнюю соседку из-за шума посреди ночи

Громкая музыка привела к конфликту и убийству соседом 17-летний девушки в Ростове, рассказали в Следственном комитете России по региону.

В Ростове уголовное дело возбудили в отношении 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в жестоком убийстве своей 17-летней соседки. Трагедия произошла ночью 8 апреля в доме на бульваре Комарова. Мужчина был раздражен шумом в соседней квартире. Вооружившись молотком и ножом, он пошел выяснять отношения с соседями. Дверь ему открыла 17-летняя девушка. В ходе перепалки мужчина несколько раз ударил ее.

От полученных травм девушка скончалась на месте. Прибывшие на место происшествия полицейские оперативно задержали убийцу.

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Сообщается, что от дачи показаний он отказался, воспользовавшись конституционным правом хранить молчание.

Расследование продолжается.

Ранее жителя Ростова задержали за убийство супруги молотком.

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