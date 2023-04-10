Зоолог Александр Липкович рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что фазанов всегда было много в Ростовской области. В город они стали перебираться, чтобы избежать охоты и гибели от химикатов, разбрасываемых аграриями. К тому же в ростовским парках и палисадниках птицам удобно размножаться.