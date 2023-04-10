Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Жители Ростова сообщили, что стали встречать фазанов в разных районах города. Птицы бесстрашно разгуливают по клумбам и палисадникам. Ростовчане опасаются, что фазаны могут погибнуть в мегаполисе, а также недоумевают, почему они решили перебраться в город.
Зоолог Александр Липкович рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что фазанов всегда было много в Ростовской области. В город они стали перебираться, чтобы избежать охоты и гибели от химикатов, разбрасываемых аграриями. К тому же в ростовским парках и палисадниках птицам удобно размножаться.
В скором времени, как отмечает ученый, фазаны станут обычными городскими птицами, как грачи и голуби.
Ранее эколог объяснил появление новых птиц в Ростове из-за строительства многоэтажек.