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Стало известно, почему в Ростове наблюдается нашествие фазанов

10 апреля 2023, 19:10
Фото: wikipedia.org
В Ростове местные жители сообщили о нашествии фазанов
Город для фазанов — удобный вариант спасения от охоты, заявил ростовский зоолог Александр Липкович.

Жители Ростова сообщили, что стали встречать фазанов в разных районах города. Птицы бесстрашно разгуливают по клумбам и палисадникам. Ростовчане опасаются, что фазаны могут погибнуть в мегаполисе, а также недоумевают, почему они решили перебраться в город.

Жители Ростова заявили о нашествии фазанов на город в апреле
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Зоолог Александр Липкович рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что фазанов всегда было много в Ростовской области. В город они стали перебираться, чтобы избежать охоты и гибели от химикатов, разбрасываемых аграриями. К тому же в ростовским парках и палисадниках птицам удобно размножаться.

В скором времени, как отмечает ученый, фазаны станут обычными городскими птицами, как грачи и голуби.

Ранее эколог объяснил появление новых птиц в Ростове из-за строительства многоэтажек.

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