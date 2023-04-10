Выяснилось, что на приготовление борща по такому рецепту ростовчане потратят 108,49 рубля. Это гораздо ниже, чем в других городах России. Дороже всего борщ обойдется в Анадыре — 432 рубля за четыре порции. Меньше всего в Волгограде — 96 рублей.