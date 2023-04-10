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Стало известно, сколько тратят ростовчане на приготовление борща

10 апреля 2023, 14:11
Фото: liz west/cc by/flickr.com
Стало известно, сколько тратят ростовчане на приготовление борща
Приготовление постного борща в Ростове обойдется в 108 рублей, подсчитали эксперты.

Аналитики подсчитали стоимость приготовления постного борща в Ростове. Предполагалось, что блюда должно хватить на четверых. За основу взяли рецепт, включающий 350 грамм картофеля, 200 грамм капусты, по 80 грамм лука и моркови, 130 грамм свеклы, шесть зубчиков чеснока и 500 грамм курятины. Добавили в расчет аналитики также хлеб и сметану.

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Выяснилось, что на приготовление борща по такому рецепту ростовчане потратят 108,49 рубля. Это гораздо ниже, чем в других городах России. Дороже всего борщ обойдется в Анадыре — 432 рубля за четыре порции. Меньше всего в Волгограде — 96 рублей.

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