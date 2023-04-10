Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Финансовое управление Таганрога организовало два аукциона на предоставление возобновляемых кредитных линий. Они необходимы для погашения долговых обязательств города.
Лимит по первой кредитной линии составляет 400 миллионов рублей, а по второй — 166 миллионов рублей. Они привлекаются под 10,5% годовых на срок до 2 мая 2026 года.
Итоги аукционов станут известны 19 апреля.
Ранее Таганрогу выделили еще 22,7 миллиона рублей на проект туристского кода центра города. Всего на проект планировали потратить 65 миллиардов рублей.