rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Изображение материала

Таганрогу нужно почти 570 миллионов рублей, чтобы погасить долги

10 апреля 2023, 15:17
Фото: 1MI
Администрация Таганрога возьмет в кредит 566 миллионов рублей для погашения долгов
Финансовое управление Таганрога планирует привлечь кредит в 566 миллионов рублей для погашения долгов города, следует из материалов госзакупок.

Финансовое управление Таганрога организовало два аукциона на предоставление возобновляемых кредитных линий. Они необходимы для погашения долговых обязательств города.

Лимит по первой кредитной линии составляет 400 миллионов рублей, а по второй — 166 миллионов рублей. Они привлекаются под 10,5% годовых на срок до 2 мая 2026 года.

Стало известно, кто может стать сити-менеджером Таганрога после отставки Солоницина
Узнать подробнее

Итоги аукционов станут известны 19 апреля.

Ранее Таганрогу выделили еще 22,7 миллиона рублей на проект туристского кода центра города. Всего на проект планировали потратить 65 миллиардов рублей.

Читайте также:
Таганрогу выделили еще 22,7 млн рублей на проект туристского кода центра городаВласти в Таганроге планируют закупить костюмы, защищающие от радиоактивной пылиСити-менеджер Таганрога Солоницин обратился к горожанам после сообщения об отставке
#Алина Заярная#Госзакупки Ростовской области#Госзакупки#Политика#Новости#Таганрог#Долги Таганрога#Бюджет Таганрога
Подпишитесь
«Белые шнурки — расисты, голубые — геи»: как возникла субкультура скинхедов в Ростове
Сегодня, 11:40
В Ростовской области власти переживают из-за радиации, а детей учат управлять БПЛА
Сегодня, 15:04
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, как отговаривал людей ходить в храм
Сегодня, 12:36
Политолог Абросимов разъяснил заявления Украины об ударах по Ростовской области
Сегодня, 12:21
Путин поручил сократить разницу доходов в Крыму и Ростовской области
Сегодня, 15:02
Жителям Ростовской области рассказали, как стать контрактниками
Сегодня, 15:02