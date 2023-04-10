Таганрогу выделили еще 22,7 млн рублей на проект туристского кода центра города

Напомним, осенью прошлого года власти объявили, что потратят на комплексное развитие Таганрога более 65 миллиардов рублей к 2030 году, в рамках комплексного развития города власти собираются не только обновить городскую набережную, но также создать специальный туристический кластер «Приазовье», его площадь составит 27 гектаров земли.