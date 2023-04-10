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Таганрогу выделили еще 22,7 млн рублей на проект туристского кода центра города

10 апреля 2023, 07:32
Фото: donland.ru
Таганрогу выделили еще 22,7 млн рублей на проект туристского кода центра города
Таганрог получит в качестве субсидий еще более 22,7 миллиона рублей на разработку проекта туристического кода центра города, сведения об этом появились на портале правовой государственной информации.

Напомним, осенью прошлого года власти объявили, что потратят на комплексное развитие Таганрога более 65 миллиардов рублей к 2030 году, в рамках комплексного развития города власти собираются не только обновить городскую набережную, но также создать специальный туристический кластер «Приазовье», его площадь составит 27 гектаров земли.

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Кроме того, 6 апреля губернатор Василий Голубев подписал распоряжение «О внесении изменения в распределение объемов субсидии на господдержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города», по которому Таганрог получит дополнительный объем субсидий в 2023 году.

Согласно данным, представленным в документе, утвержденный объем ассигнований составлял 467,8 тысячи рублей, однако сумма была увеличена на 22,71 миллиона рублей. Теперь субсидии на разработку проекта кода составляют 23,18 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Ростовская область получит более 100 миллионов рублей на развитие туризма.

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