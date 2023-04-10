Однако самой значимой находкой Николай Власкин назвал могилы неизвестной греческой общины, находящиеся рядом с райном водораздела Танаиса. По словам археолога, обычно такие захоронения грабили еще в древности, но эти места погребения был хорошо замаскированы, что позволило сохранить их для науки.