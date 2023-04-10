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Напомним, 1 апреля стало известно о запуске первой насосной станции после завершения строительства водовода из Ростовской области в Донбасс.
Ведущий археолог ГАУК РО «Донское наследие» Николай Власкин рассказал порталу Donnews, что по итогам масштабных археологических изысканий, проведенных перед началом строительства всего за два месяца, в Некрополе Танаиса удалось обнаружить нетронутые захоронения греческой общины. Предполагаемый период захоронений датируется I веком н. э.
Ученые нашли катакомбные комплексы IV–V веков н. э времен Великого переселения народов, включающие 77 погребений, около полусотни хозяйственных ям, античную усадьбу II–III века н. э. и сторожку времен Золотой Орды.
Однако самой значимой находкой Николай Власкин назвал могилы неизвестной греческой общины, находящиеся рядом с райном водораздела Танаиса. По словам археолога, обычно такие захоронения грабили еще в древности, но эти места погребения был хорошо замаскированы, что позволило сохранить их для науки.
Ученые обнаружили, что греки, попавшие под влияние степняков, хоронили своих родных в имитациях лодок, выдолбленных из колоды, и почти не использовали оружие в погребальных обрядах. Донские ученые предполагают, что греческая община имела тесные связи или происходила из Малой Азии, однако этот вопрос еще следует изучить.
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