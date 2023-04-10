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Ученые Ростовской области нашли следы неизвестной науке греческой общины

10 апреля 2023, 08:57
Фото: донское/наследие.рф
Ученые Ростовской области нашли следы неизвестной науке греческой общины
Археологи Ростовской области обнаружили неизвестную науке греческую общину из Малой Азии при строительстве водовода в Донбасс, об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, 1 апреля стало известно о запуске первой насосной станции после завершения строительства водовода из Ростовской области в Донбасс.

Ведущий археолог ГАУК РО «Донское наследие» Николай Власкин рассказал порталу Donnews, что по итогам масштабных археологических изысканий, проведенных перед началом строительства всего за два месяца, в Некрополе Танаиса удалось обнаружить нетронутые захоронения греческой общины. Предполагаемый период захоронений датируется I веком н. э.

Ученые нашли катакомбные комплексы IV–V веков н. э времен Великого переселения народов, включающие 77 погребений, около полусотни хозяйственных ям, античную усадьбу II–III века н. э. и сторожку времен Золотой Орды.

С декабря на раскопках Некрополя Танаис нашли античные монеты, фибулы и сосуды
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Однако самой значимой находкой Николай Власкин назвал могилы неизвестной греческой общины, находящиеся рядом с райном водораздела Танаиса. По словам археолога, обычно такие захоронения грабили еще в древности, но эти места погребения был хорошо замаскированы, что позволило сохранить их для науки.

Ученые обнаружили, что греки, попавшие под влияние степняков, хоронили своих родных в имитациях лодок, выдолбленных из колоды, и почти не использовали оружие в погребальных обрядах. Донские ученые предполагают, что греческая община имела тесные связи или происходила из Малой Азии, однако этот вопрос еще следует изучить.

Ранее в Ростове нашли клад со старинными монетами.

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