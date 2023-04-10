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В 5 раз увеличилось число преступлений с участием мигрантов в Ростовской области

10 апреля 2023, 15:03
Фото: Фото для иллюстрации / 72.мвд.рф
В 5 раз увеличилось число преступлений с участием мигрантов в Ростовской области
По всей России, в том числе в Ростовской области, наблюдается рост преступлений с участием мигрантов, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел с участием мигрантов. В 2022 году в пять раз увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами. В три раза увеличилось число сообщений в полицию о преступлениях с участием мигрантов.

Также Бастрыкин обратил внимание, что среди нелегальных переселенцев стали чаще распространяться экстремистские настроения. Растет число преступлений против половой неприкосновенности и нападения на полицейских.

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«С участием мигрантов нередко происходят массовые драки, вызывающие широкий резонанс. Большинство подобных преступных деяний совершают приезжие из центральноазиатских стран СНГ», — приводит слова Бастрыкина «Интерфакс».

Ранее бывший наркоман обвинил мигрантов в увеличении смертности от передозировки в Ростове.

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#Алина Заярная#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область#Александр Бастрыкин#Мигранты в Ростовской области#Преступность в Ростовской области#Статистика преступлений в Ростовской области
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