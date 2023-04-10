Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел с участием мигрантов. В 2022 году в пять раз увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами. В три раза увеличилось число сообщений в полицию о преступлениях с участием мигрантов.
Также Бастрыкин обратил внимание, что среди нелегальных переселенцев стали чаще распространяться экстремистские настроения. Растет число преступлений против половой неприкосновенности и нападения на полицейских.
«С участием мигрантов нередко происходят массовые драки, вызывающие широкий резонанс. Большинство подобных преступных деяний совершают приезжие из центральноазиатских стран СНГ», — приводит слова Бастрыкина «Интерфакс».
Ранее бывший наркоман обвинил мигрантов в увеличении смертности от передозировки в Ростове.