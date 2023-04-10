Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел с участием мигрантов. В 2022 году в пять раз увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами. В три раза увеличилось число сообщений в полицию о преступлениях с участием мигрантов.