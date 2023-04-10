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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

В Москве произошло существенное падение цен на аренду жилья

10 апреля 2023, 15:28
Согласно исследованию аналитиков одного из российских интернет-сервисов для размещения объявлений, цены на аренду жилья в Москве за год снизились почти на 20%.

Этот показатель оказался выше, чем в других крупных городах России, где цены снизились не так значительно. Аналитики сравнивали среднюю стоимость аренды за первый квартал 2023 и 2022 годов. С марта прошлого года средняя стоимость аренды квартир в Москве на все типы жилья снизилась на 19,1% до 55 тысяч рублей в месяц, сообщает 360tv.ru.

Калининград занял второе место, где аренда упала на 17,4% до 19 тысяч рублей в месяц, а третье место занял Санкт-Петербург, где цены на аренду квартир снизились на 10% и составили в среднем 27 тысяч рублей.

Однако в некоторых российских городах, включая Ростов-на-Дону, Омск, Киров и Ижевск, цены на аренду жилья за год выросли.

#Общество
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