В Москве произошло существенное падение цен на аренду жилья

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Этот показатель оказался выше, чем в других крупных городах России, где цены снизились не так значительно. Аналитики сравнивали среднюю стоимость аренды за первый квартал 2023 и 2022 годов. С марта прошлого года средняя стоимость аренды квартир в Москве на все типы жилья снизилась на 19,1% до 55 тысяч рублей в месяц, сообщает 360tv.ru.
Калининград занял второе место, где аренда упала на 17,4% до 19 тысяч рублей в месяц, а третье место занял Санкт-Петербург, где цены на аренду квартир снизились на 10% и составили в среднем 27 тысяч рублей.
Однако в некоторых российских городах, включая Ростов-на-Дону, Омск, Киров и Ижевск, цены на аренду жилья за год выросли.