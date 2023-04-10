В Москве произошло существенное падение цен на аренду жилья

Этот показатель оказался выше, чем в других крупных городах России, где цены снизились не так значительно. Аналитики сравнивали среднюю стоимость аренды за первый квартал 2023 и 2022 годов. С марта прошлого года средняя стоимость аренды квартир в Москве на все типы жилья снизилась на 19,1% до 55 тысяч рублей в месяц, сообщает 360tv.ru.