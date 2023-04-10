Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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В организации рассказали РБК, что первые подобные школы появятся в Советском и Железнодорожном районах Ростова. В дальнейшем сеть учреждений хотят расширить по всему региону.
«Планируется обучать детей 5-11 классов, для этого задействуют гражданский персонал. Образовательные учреждения получат квадрокоптеры бесплатно», — сказано в сообщении.
Ранее председатель Ростовской организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский рассказал RostovGazeta, зачем школьников будут обучать управлению дронами.