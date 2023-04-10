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В Ростовской области ожидается ураганный ветер скоростью до 24 метров в секунду

10 апреля 2023, 06:26
Фото: 1MI
Ростовские синоптики прогнозируют сильный ветер скоростью до 24 метров в секунду в начале рабочей недели, об этом сообщили метеорологи СК УГМС.

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 10 апреля, жителей Ростовской области ожидает переменная облачность с умеренными дождями, туманом и ветром скоростью до 17 метров в секунду. Температура воздуха в понедельник будет колебаться от +5 до +10 градусов в ночное время, а уже днем воздух прогреется до +11 — +16 градусов, в восточной части региона потеплеет до +22.

Ветер усилится до 23 метров в секунду с понедельника в Ростовской области
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Уже на следующий день, 11 апреля, дончан ожидают умеренные дожди в отдельных муниципалитетах и туман на западе региона. Порывы ветра достигнут скорости 20 метров в секунду, а на юге и вовсе ветер усилится до 24 метров в секунду.

Во время неблагоприятных погодных условий дончанам рекомендуется избегать ненадежно закрепленных рекламных конструкций и аварийных деревьев, имеющих угрозу обрушения. Также рекомендуется внимательно выбирать место для парковки автомобилей.

Ранее ростовчан предупредили о похолодании в апреле.

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