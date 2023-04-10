Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 10 апреля, жителей Ростовской области ожидает переменная облачность с умеренными дождями, туманом и ветром скоростью до 17 метров в секунду. Температура воздуха в понедельник будет колебаться от +5 до +10 градусов в ночное время, а уже днем воздух прогреется до +11 — +16 градусов, в восточной части региона потеплеет до +22.