Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 10 апреля, жителей Ростовской области ожидает переменная облачность с умеренными дождями, туманом и ветром скоростью до 17 метров в секунду. Температура воздуха в понедельник будет колебаться от +5 до +10 градусов в ночное время, а уже днем воздух прогреется до +11 — +16 градусов, в восточной части региона потеплеет до +22.
Уже на следующий день, 11 апреля, дончан ожидают умеренные дожди в отдельных муниципалитетах и туман на западе региона. Порывы ветра достигнут скорости 20 метров в секунду, а на юге и вовсе ветер усилится до 24 метров в секунду.
Во время неблагоприятных погодных условий дончанам рекомендуется избегать ненадежно закрепленных рекламных конструкций и аварийных деревьев, имеющих угрозу обрушения. Также рекомендуется внимательно выбирать место для парковки автомобилей.
Ранее ростовчан предупредили о похолодании в апреле.