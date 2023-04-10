В «Тотальном диктанте» слова «кардинально» и «сызмальства» оказались самыми сложными

Руководитель экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Новосибирске Марина Шпильман также подтвердила, что большинство ошибок было допущено при написании слова «сызмальства». Она добавила, что вариантов написания было много, включая «с ызмальства» и «с измальства».