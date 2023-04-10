В «Тотальном диктанте» слова «кардинально» и «сызмальства» оказались самыми сложными

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Она отметила, что слово «сызмальства» имеет разговорный и народный характер, но вызвало девять различных вариантов написания. Второе место по сложности заняло слово «кардинально», которое участники диктанта часто путали с «координально», пишет 360tv.ru.
Руководитель экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Новосибирске Марина Шпильман также подтвердила, что большинство ошибок было допущено при написании слова «сызмальства». Она добавила, что вариантов написания было много, включая «с ызмальства» и «с измальства».
В Московской области в «Тотальном диктанте» приняли участие более четырех тысяч человек.