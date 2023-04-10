В центре Ростова выставили на продажу отель в старинном особняке Герасимова

Сейчас владелец собирается выручить за здание 275 миллионов рублей, в преимуществах объекта недвижимости владелец упоминает контракт на долгосрочную аренду здания сроком на 10 лет — до марта 2029 года, а также удачное расположение. Само здание имеет три этажа, два лифта, его площадь составляет 1075 квадратных метров. В отеле всего 18 номеров, укомплектованные по европейским стандартам, перед зданием и во внутреннем дворе есть места для парковки.