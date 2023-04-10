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В центре Ростова выставили на продажу отель в старинном особняке Герасимова

10 апреля 2023, 08:10
Фото: Alexander Roumega/cc by sa/wikimedia.org
В центре Ростова выставили на продажу отель в старинном особняке Герасимова
В Ростове за 275 миллионов рублей продают отель, размещенный в старинном особняке XIX века, сведения об этом появились на электронной площадке бесплатных объявлений.

В конце марта собственник выставил на продажу здание на улице Социалистической, 13 с арендатором. Здание на этом участке является реконструированным памятником архитектуры конца XIX века — особняком Якова Герасимова, построенным в 1890 году.

Владелец особняка был хозяином кожевенного магазина на Старом базаре[прим. редакции — Центральном рынке Ростова] и выделил средства на перенос Александро-Невской церкви на братское кладбище. Здание является объектом культурного наследия областного значения.

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Сейчас владелец собирается выручить за здание 275 миллионов рублей, в преимуществах объекта недвижимости владелец упоминает контракт на долгосрочную аренду здания сроком на 10 лет — до марта 2029 года, а также удачное расположение. Само здание имеет три этажа, два лифта, его площадь составляет 1075 квадратных метров. В отеле всего 18 номеров, укомплектованные по европейским стандартам, перед зданием и во внутреннем дворе есть места для парковки.

Ранее в Ростове на продажу выставили еще два старинных здания.

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