Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Во вторник, 11 апреля, в Ростове прогнозируется усиление ветра до 21 метра в секунду. Также в городе ожидается дождь. Вместе с тем погода останется теплой. Температура воздуха днем составит +19 градусов, а ночью — +11.
В среду, 12 апреля, скорость ветра не уменьшится. Столбики термометров опустятся до +16 градусов днем и +10 градусов ночью.
Власти просят горожан быть внимательными из-за сильного ветра. Не стоит парковать машины рядом с линиями электропередач, аварийными деревьями и рекламными щитами.
Ранее жителей Ростова-на-Дону предупредили о похолоданиях в апреле.