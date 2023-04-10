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Ветер усилится до 21 метра в секунду в Ростове

10 апреля 2023, 16:29
Фото: 1MI
Ветер усилится до 21 метра в секунду в Ростове
В Ростове ожидается усиление ветра до 21 метра в секунду, предупредили в администрации города.

Во вторник, 11 апреля, в Ростове прогнозируется усиление ветра до 21 метра в секунду. Также в городе ожидается дождь. Вместе с тем погода останется теплой. Температура воздуха днем составит +19 градусов, а ночью — +11.

В среду, 12 апреля, скорость ветра не уменьшится. Столбики термометров опустятся до +16 градусов днем и +10 градусов ночью.

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Власти просят горожан быть внимательными из-за сильного ветра. Не стоит парковать машины рядом с линиями электропередач, аварийными деревьями и рекламными щитами.

Ранее жителей Ростова-на-Дону предупредили о похолоданиях в апреле.

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