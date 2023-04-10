Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Пять лет назад Арташес Арутюнянц считался самым богатым депутатом Ростова. Меньше чем Арутюнянц зарабатывали даже такие известные предприниматели, как владелец компании «Бизон» Сергей Суховенко и владелец крупной строительной компании «Руслан» Адам Батажев. Однако долго оставаться в политике Арташес Арутюнянц не захотел, покинул донской парламент по собственному желанию, продолжил управлять сразу несколькими компаниями и поддерживать ростовский футбол.
В 2022 году Арташес Арутюнянц занял 57-е место в рейтинге самых влиятельных людей Ростовской области от RostovGazeta. Сейчас он зарабатывает более 500 млн рублей в год.
Арташес Арутюнянц родился в Ростове 6 апреля 1974 года, донской армянин. По информации из открытых источников, высшее образование получил в Белгородском университете потребительской кооперации по специальности «экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание)». На свою первую работу наш герой вышел в 1993 году. Арутюнянц пять лет проработал в должности замдиректора ОАО «Радуга», а затем стал соучредителем ООО ТД «Каменский завод газоиспользующего оборудования».
С 2003 года Арутюнянц занимал должности гендиректоров различных крупных предприятий: ООО Промышленно-инвестиционная компания «Южный Регион», ЗАО «Финансовые технологии» и ООО «Лернако». До 2011 года зарабатывал при помощи инвестиций. В этот период он купил доли в ярославском ООО «Калистер» и Каменск-Шахтинском ООО «Финторг». В портфеле бизнесмена находились также доли нескольких строительных компаний ООО «Дорстрой Ростов» и ООО «Хелп». Они работают до сих пор. Свою первую компанию по разработке биотехнологий ООО «Л-Торг» Арутюнянц основал в 2010 году. Она занималась изучением способов повышения урожайности и разработкой обогатительных препаратов для почв.
Вторым детищем Арутюнянца стала основанная в 2013 году инвестиционная компания «Южный капитал». В 2014 году на инвестиционном форуме в Сочи она вместе с донским правительством подписала соглашение о строительстве ритейл-парка в Новошахтинске. Инвестиции в проект должны были составить более 300 миллионов рублей, однако торговая площадка площадью почти 3 гектара так и не появилась.
Тогда же господин Арутюнянц впервые стал депутатом донского парламента. Избирался от партии «Единая Россия». За ним закрепили Кашарский, Милютинский, Морозовский, Обливской, Советский и Тацинский районы. Будучи депутатом Арутюнянц декларировал едва ли не самые высокие доходы. В декларации за 2015 год у бизнесмена был зарегистрирован доход в 352 миллиона рублей. Спустя два года бизнесмен принял решение уйти из Заксобрания. Его уход за несколько дней до публикации деклараций СМИ связывали с тем, что бизнесмену удалось заработать несколько миллиардов рублей. Об этом в ответ на вопрос читателей сообщили «Аргументы и Факты».
В 2014 году Арташес Арутюнянц решил вернуться к тому с чего начинал — в сферу продажи продуктов питания. Одна из его дочерних компаний выступила подрядчиком по строительству сети гипермаркетов «Магнит» и «Лента».
Футбольная эра для бизнесмена началась в 2017 году, когда он стал президентом ФК «Ростов». При этом ранее Арутюнянц никак не афишировал свою заинтересованность в спорте. Тогда же он признался, что болеет за домашнюю команду уже давно и еще за полгода до официального назначения президентом футбольного клуба начал помогать ему. Официальным спонсором ФК «Ростов» выступила компания Арутюнянца «Южный капитал».
В 2019 году у ФК «Ростов» начались финансовые проблемы. О том, что владелец клуба не выполняет своих обязательств, публично заявил главный тренер Валерий Карпин. Он пожаловался на то, что игроки на протяжении нескольких месяцев не получают зарплату. Этот случай не единственный. Ситуация повторилась в 2021 и в 2023 году. Долги 2021 года «Ростову» вернули только спустя год и после вмешательства прокуратуры Железнодорожного района. Общая сумма долга превышала 8 миллионов рублей. Однако в 2023 году зарплаты футболистам снова начали задерживать, выплаты, по заявлению тренера Валерия Карпина в СМИ, прекратили поступать с октября 2022 года.
Напомним, что большая часть акций ФК — 51% — принадлежит правительству Ростовской области, еще 49% — Арташесу Арутюнянцу через компанию «Лернако». Бизнесмен готов был полностью выкупить «Ростов», однако местные власти не позволили это сделать.
В 2017 году выяснилось, что бизнесмену интересна судьба не только ростовского футбола, но и архитектурного наследия. Арутюнянц заявил, что хочет стать финансовым партнером проекта Парамоновских складов. Тогда компанией владел «Альянс-М», 20% которого принадлежали бизнесмену. Он планировал вложиться в восстановление Парамоновских складов и создать инвестиционный проект, согласованный с министерством культуры. К 2023 году чудесного преобразования дореволюционных строений так и не произошло.
Вероятно, на набережной бизнесмену показался более выгодным другой проект — отель. В 2018 году Арутюнянц взял в аренду у администрации Ростова земельный участок на улице Береговой. Разрешение на строительство получила через четыре года его «СК-Новый Ростов».
При этом сам специализированный застройщик был зарегистрирован только в 2021 году. Должность гендиректора занимает Лидия Основина. Компанией владеют два юридических лица: ООО «Южный капитал», принадлежащее Арташесу Арутюнянцу и ООО «Сократ», собственником которого является Мнагацан Хаибашян.
Еще один нереализованный проект связан с футбольной командой Арутюнянца. В 2019 году для ФК «Ростов» было запланировано строительство тренировочной базы на левом берегу Дона. Она должна была занять участок площадью 18 гектаров восточнее Гребного канала. Комплекс предполагал наличие общежития, детской футбольной академии, девяти тренировочных полей, семь из которых с натуральным покрытием, а также крытый манеж. В течении трех лет из федерального бюджета по программе «Спорт — норма жизни» на строительство базы должны были направить 473,4 миллиона рублей. Однако строительство не начали вплоть до 2022 года, когда ФК «Ростов» вновь заявил о планах создать собственную тренировочную базу. На этот раз сроки окончания строительства перенесли на 2026 год.
Одна из самых прибыльных компаний Арташеса Арутюнянца появилась в 2019 году. ООО «Лернако» бизнесмен учредил с уставным капиталом 100 миллионов рублей. Компания занимается управлением недвижимым имуществом. На должность гендиректора назначен сын — Владимир Арутюнянц. Он также является гендиректором компании «Южный капитал».
В 2021 году бизнесмен стал владельцем ООО «Новошахтинский торговый комплекс» (НТК). Управляющая компания вещевого рынка находится в самом центре Новошахтинска на улице Базарной. НТК занимается управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Должность руководителя занимает Илдар Акжигитов.
Одновременно с покупкой НТК Арташес Арутюнянц через свою компанию «Новый проект» получил соглашение департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону на проведения общественных обсуждений по поводу пересмотра вида использования земельного участка на улице 9-я Линия, 87 площадью 2,6 гектара. Когда-то здесь был стекольный завод. Президент ФК «Ростов» намерен застроить территорию малоэтажными многоквартирными домами.
В 2022 году стало известно о том, что одна из компаний Арутюнянца зарегистрировала восемь доменных имен для сети отелей премиум-класса «Первый» в Архызе, Железноводске, Кисловодске и Теберде. Бизнесмен также зарегистрировал компанию ООО «Кяфарь» в станице Сторожевой Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики. Поблизости находится Лесо-Кяфарское городище — руины средневекового аланского города — одна из главных достопримечательностей района. Предполагается, что «Кяфарь» станет гостиницей. Совладельцем компании выступает владелец доли ООО «Враюгдето» Александр Ширинов.
В 2022 году у Арташеса Арутюнянца не было каких-либо проблем в ведении бизнеса. Его последние крупные инвестиции в строительство сети отелей можно назвать очень выгодными. В прошлом году стало известно об увеличении объема федерального и регионального финансирования нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» до 2024 года почти в 20 раз. Как заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным зампредседателя РФ Дмитрий Чернышенко, он составит около 1 триллиона рублей.
Арутюнянц видит перспективу и понимает, что количество отдыхающих на юге России будет только расти. Вместе с этим будут расти вложения федерального бюджета в туристическую инфраструктуру. Отдыхающие привезут с собой деньги, которые они будут тратить в Ростовской области, развивая региональную экономику.
Арташес Арутюнянц — первый герой сериала «Владельцы на Дону». Далее мы расскажем об остальных объединениях, на которых держится экономическое и политическое могущество Ростовской области.