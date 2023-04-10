В 2019 году у ФК «Ростов» начались финансовые проблемы. О том, что владелец клуба не выполняет своих обязательств, публично заявил главный тренер Валерий Карпин. Он пожаловался на то, что игроки на протяжении нескольких месяцев не получают зарплату. Этот случай не единственный. Ситуация повторилась в 2021 и в 2023 году. Долги 2021 года «Ростову» вернули только спустя год и после вмешательства прокуратуры Железнодорожного района. Общая сумма долга превышала 8 миллионов рублей. Однако в 2023 году зарплаты футболистам снова начали задерживать, выплаты, по заявлению тренера Валерия Карпина в СМИ, прекратили поступать с октября 2022 года.