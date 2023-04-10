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Власти Ростовской области учредят компанию для водных пассажироперевозок

10 апреля 2023, 10:53
Фото: donland.ru
Власти Ростовской области учредят компанию для водных пассажироперевозок
В Ростовской области власти вынесут на обсуждение учреждение АО «Судоходная пассажирская компания „Дон“» ради обеспечения водных пассажироперевозок, сведения об этом появились на портале донского правительства.

Согласно тексту постановления, в ближайшие дни власти Ростовской области собираются рассмотреть вопрос учреждения АО «Судоходная пассажирская компания „Дон“». Компания будет государственной, а все 105 тысяч акций стоимостью по тысяче рублей каждая будут принадлежать Ростовской области.

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Учредителем предприятия выступит Минтранспорта Ростовской области, сотрудникам министерства предстоит утвердить состав пассажирской компании, зарегистрировать ее, а также найти гендиректора, назначить членов совета директоров, ревизионную комиссию и провести другие действия, необходимые для учреждения и обеспечения работы транспортного предприятия.

Решение об этом власти должны принять уже 10 апреля.

Ранее сообщалось, что первые регулярные речные маршруты в Ростовской области запустят летом 2023 года.

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