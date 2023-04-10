Власти Ростовской области учредят компанию для водных пассажироперевозок

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Согласно тексту постановления, в ближайшие дни власти Ростовской области собираются рассмотреть вопрос учреждения АО «Судоходная пассажирская компания „Дон“». Компания будет государственной, а все 105 тысяч акций стоимостью по тысяче рублей каждая будут принадлежать Ростовской области.
Учредителем предприятия выступит Минтранспорта Ростовской области, сотрудникам министерства предстоит утвердить состав пассажирской компании, зарегистрировать ее, а также найти гендиректора, назначить членов совета директоров, ревизионную комиссию и провести другие действия, необходимые для учреждения и обеспечения работы транспортного предприятия.
Решение об этом власти должны принять уже 10 апреля.
Ранее сообщалось, что первые регулярные речные маршруты в Ростовской области запустят летом 2023 года.