Власти Ростовской области учредят компанию для водных пассажироперевозок

Согласно тексту постановления, в ближайшие дни власти Ростовской области собираются рассмотреть вопрос учреждения АО «Судоходная пассажирская компания „Дон“». Компания будет государственной, а все 105 тысяч акций стоимостью по тысяче рублей каждая будут принадлежать Ростовской области.