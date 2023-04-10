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Власти утвердили планировку территории старого аэропорта в Ростове

10 апреля 2023, 13:47
Фото: donland.ru
Власти утвердили планировку территории старого аэропорта в Ростове
В Ростове утвердили документацию по планировке территории старого аэропорта, сообщается на сайте правительства региона.

Правительство Ростовской области утвердило документацию по планировке территории старого аэропорта. Он расположен в границах Ростова-на-Дону и Аксайского района. Общая площадь территории превысила 367 гектаров.

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В документе указывается, что на месте старого аэропорта будут комплексно развивать жилую застройку. Планируется строительство многоэтажных домов, десяти детских садов, пяти школ, больницы, физкультурных и развлекательных объектов.

Ранее ростовчане пожаловались губернатору на воль от производства в зоне старого аэропорта.

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