Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Правительство Ростовской области утвердило документацию по планировке территории старого аэропорта. Он расположен в границах Ростова-на-Дону и Аксайского района. Общая площадь территории превысила 367 гектаров.
В документе указывается, что на месте старого аэропорта будут комплексно развивать жилую застройку. Планируется строительство многоэтажных домов, десяти детских садов, пяти школ, больницы, физкультурных и развлекательных объектов.
Ранее ростовчане пожаловались губернатору на воль от производства в зоне старого аэропорта.