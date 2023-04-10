Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Начальная цена контракта составляет 32 тысячи рублей, а поставщик станет известен во вторник, 11 апреля. Деньги на покупку выделят из городского бюджета.
Известно, что всего администрация планирует закупить девять комплектов.
Речь идет о защитном костюме Л-1, который защищает кожу, одежду и обувь от вредных биологических факторов и радиоактивной пыли. Он необходим там, где произошло заражение отравляющими и химически опасными веществами.
Ранее стало известно, что власти Ростовской области хотят закупить компьютеры, защищенные от хакерских атак.