rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Изображение материала

Власти в Таганроге закупят защищающие от радиоактивной пыли костюмы

10 апреля 2023, 05:44
Фото: 1mi
Администрация Таганрога планирует приобрести защитные костюмы, говорится в материалах госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 32 тысячи рублей, а поставщик станет известен во вторник, 11 апреля. Деньги на покупку выделят из городского бюджета.

Известно, что всего администрация планирует закупить девять комплектов.

Власти Ростовской области хотят закупить компьютеры, защищенные от хакерских атак
Узнать подробнее

Речь идет о защитном костюме Л-1, который защищает кожу, одежду и обувь от вредных биологических факторов и радиоактивной пыли. Он необходим там, где произошло заражение отравляющими и химически опасными веществами.

Ранее стало известно, что власти Ростовской области хотят закупить компьютеры, защищенные от хакерских атак.

Читайте также:
Власти Ростовской области хотят закупить компьютеры, защищенные от хакерских атакДля трех городов Ростовской области закупят 40 электробусов в 2023 годуВ Ростовской области закупят пожарные машины за 88 млн рублей
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Экономика#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Костюм#Закупка в Ростове.#Защита от радиации
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области обыскивали судей, увольняли и сажали мэров
Вчера, 14:56
Ростовские ученые придумали, как употреблять в пищу медуз
Вчера, 18:15
Суд отказал в рассмотрении жалобы на ход строительства Западной хорды в Ростове
Вчера, 17:04
Стало известно, кто может стать сити-менеджером Таганрога после отставки Солоницина
Вчера, 15:39
Жители Ростова заявили о нашествии фазанов на город в апреле
Вчера, 15:05
«Быстро давали потомство»: откуда появились и как прижились белки в парках Ростова
8 апреля 06:16